“الفيفا” تعلن موعد سحب قرعة كأس العالم للأندية 2023

2023-01-05 / 20:26
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هبة بريس _ رياضة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الخميس 5 يناير، عن تحديد 13 يناير الجاري موعدا لإجراء قرعة كأس العالم للأندية.

وستنظم منافسات كأس العالم للأندية ما بين فاتح و11 فبراير المقبل بالمغرب. وستعرف مشاركة أندية الوداد الرياضي، الأهلي المصري، الهلال السعودي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، فلامينغو البرازيلي، ريال مدريد الإسباني وسياتل ساوندرز الأمريكي.

ويتنافس الأهلي وأوكلاند سيتي على مركز في الدور الثاني حيث ينتظر الهلال وسياتل ساوندرز والوداد.

وسيتأهل الفائزون في مباراتي الدور الثاني إلى نصف النهائي إلى جانب فلامينغو وريال مدريد

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