البحرية الملكية تقدم المساعدة لزورق فرنسي قبالة سواحل العرائش

هبة بريس _ طنجة

قدمت وحدة تابعة للبحرية الملكية، صباح اليوم الخميس، المساعدة لزورق شراعي على متنه مواطنان فرنسيان، كان يواجه صعوبات في عرض ساحل العرائش.

وبحسب مصدر عسكري ، فانه “على إثر معلومات واردة من مركز التنسيق والإنقاذ البحري (MRCC) في الرباط، بخصوص زورق شراعي على متنه مواطنان فرنسيان، كان يواجه صعوبات في عرض ساحل العرائش، تم إرسال وحدة تابعة للبحرية الملكية في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس إلى عين المكان، حيث قامت بإنقاذ طاقم هذا الزورق المكون من شخصين، وذلك في ظروف جوية سيئة للغاية”.

وأضاف المصدر أن الشخصين، اللذين كانا على متن الزورق الشراعي، تلقيا الإسعافات الأولية على متن وحدة البحرية الملكية، قبل نقلهما سالمين إلى ميناء طنجة المدينة.

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