الجماعة الحضرية لمراكش تمنع الدراجات النارية بهذه الأمكنة

2023-01-05 / 19:49
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محسن الراضي : هبة بريس

قرر مجلس جماعة مراكش مع بداية السنة الجديدة، منع وضع الدراجات النارية فوق الرصيف، بحيث تم تخصيص اماكن خاصة لهذه الغاية في جنبات الرصيف.

هذا وقد تم الخروج بهذا القرار، بعدما اتضح ما يشكله ركن الدراجات النارية فوق الرصيف يعرقل حركة سير الراجلين وتعريض سلامتهم للخطر خصوصا ببعض الازقة بالمدينة لما تعرفه من ضيق على مستوى الرصيف مما يفرض على المواطنين النزول الى قارعة الطريق.

هذا ويسهر على تنفيذ هذه العملية مجموعة من الموظفين بقسم الممتلكات الجماعية التابع لجماعة مراكش، وما يقومون به من عمل جبار بغية تنفيذ هذه العملية على مختلف أزقة وشوارع المدينة الحمراء.

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‫2 تعليقات

  1. عمل جيد، دون أن ننسى في جهة أمام الروضة باب دكالة ركوب الناس الحافلات والحافلات، يجعل الماريين مضطرين السير في الطريق وهذا خطر، المرجو من الجماعة ان تجد حلا.

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