القضاء الجزائري يحبس 12 مغربيا

2023-01-05 / 19:05
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هبة بريس _ الرباط

أمرت النيابة الجزائرية، بوضع 14 شخصا من جنسية أجنبية أغلبهم مغاربة، بعد أن حاولوا الهجرة نحو أوروبا عبر الشواطئ الغربية للبلاد، بمساعدة شبكة مكونة من جزائريين.

وجاء قرار قاضي التحقيق لدى محكمة “تنس” الابتدائية بمجلس قضاء الشلف غربي الجزائر، بإيداع 12 مغربيا و2 من دولة بنغلاديش، الحبس المؤقت، مع وضع آخرين تحت الرقابة القضائية، وتأجيل محاكمتهم للأسبوع المقبل وفقا لبيان النيابة.

وبحسب مصالح أمن دائرة تنس، فإن توقيف الرأس المدبر لرحلات الهجرة السرية، أفضى إلى توقيف 12 شخصا من جنسية مغربية و2 من بنغلاديش، كانوا يعتزمون الهجرة السرية انطلاقًا من سواحل تنس والمرسى بولاية الشلف، باتجاه دول جنوب أوروبا.

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تعليق واحد

  1. حلال عليهم حرام علينا ياصهاينة العرب الكراغلة خليطي الأصل قوم هبل لادين لاعقل

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