أكسيوس..المغرب طلب من إسرائيل الاعتراف بسيادته على الصحراء

2023-01-05 / 18:44
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هبة بريس _ الرباط

ربط المغرب محادثاته بشأن فتح سفارة في تل أبيب باعتراف إسرائيل رسميا بسيادته على الصحراء المغربية .

ونقل موقع اكسيوس الأمريكي ان أربعة مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين قالو “إنه خلال الأشهر القليلة الماضية، طالب المسؤولون المغاربة إسرائيل بالاعتراف رسميا بسيادتهم على الصحراء المغربية ، وذلك في كل مناسبة دعا خلالها المسؤولون الإسرائيليون إلى ترقية مكتب الاتصال.

وذكر المسؤولون الإسرائيليون أن تل أبيب قررت حتى الآن عدم الخوض في هذه القضية، إذ تعتقد وزارة الخارجية أن الرباط تستخدم قضية الاعتراف “كذريعة” لعدم فتح سفارة كاملة في تل أبيب

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تعليق واحد

  1. ها هي الحقيقة واضحة وضوح الشمس ٠٠٠الم يقل المغرب بانه لم يقايض الاعتراف بالاعتراف

    يا ودي هادوك يهود لا تستطيعون ابتزازهم هادوك ماشي اسبان ٠٠هادوك يهود اتعرفون ما معني يهود يعني يظهرون لك المرق ويسقون لك بالماء
    ها هم جلسوكم عليه

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