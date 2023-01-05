أكسيوس..المغرب طلب من إسرائيل الاعتراف بسيادته على الصحراء

هبة بريس _ الرباط

ربط المغرب محادثاته بشأن فتح سفارة في تل أبيب باعتراف إسرائيل رسميا بسيادته على الصحراء المغربية .

ونقل موقع اكسيوس الأمريكي ان أربعة مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين قالو “إنه خلال الأشهر القليلة الماضية، طالب المسؤولون المغاربة إسرائيل بالاعتراف رسميا بسيادتهم على الصحراء المغربية ، وذلك في كل مناسبة دعا خلالها المسؤولون الإسرائيليون إلى ترقية مكتب الاتصال.

وذكر المسؤولون الإسرائيليون أن تل أبيب قررت حتى الآن عدم الخوض في هذه القضية، إذ تعتقد وزارة الخارجية أن الرباط تستخدم قضية الاعتراف “كذريعة” لعدم فتح سفارة كاملة في تل أبيب

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