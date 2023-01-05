إسبانيا توقف شبكة تستغل مهاجرين جلهم مغاربة

2023-01-05 / 18:29
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هبة بريس _ الرباط

أوقفت الشرطة الإسبانية 43 شخصا في جنوب البلاد يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة إجرامية استغلت عمالا مهاجرين غير شرعيين، معظمهم من المغرب، في قطاع الزراعة، وباعتهم وثائق مزورة.

وأوضحت الشرطة الإسبانية في بيان أن الضحايا “معظمهم مواطنون مغاربة” وأن الموقوفين “من جنسيات مختلفة” من دون تحديدها.

وبحسب البيان، جرت عمليات التوقيف في ملقة في الأندلس. وتعتبر إسبانيا إحدى البوابات الرئيسية للهجرة الإفريقية إلى أوروبا.

وفي العام 2022، تراجعت الهجرة غير الشرعية بنسبة 25,6 % مقارنة بالعام السابق، مع وصول 31,219 وافدا مقابل 41,45 عام 2021، وفقا للأرقام التي نشرتها وزارة الداخلية، الثلاثاء.

وقالت منظمة العمل الدولية في تقرير نشر في سبتمبر “العمال المهاجرون أكثر عرضة لخطر إيجاد أنفسهم في وضع عمل قسري مقارنة بالعمال الآخرين”.

ويمثل المغاربة أكبر جالية أجنبية في إسبانيا ويبلغ عددهم 800 ألف شخص، يليهم الرومانيون والبريطانيون والكولومبيون وفق لأرقام يونيو/حزيران 2022 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء

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