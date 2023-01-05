بوريل عن ملف الصحراء .. “الاتحاد الأوروبي” يثمن عاليا جهود المغرب “الجادة”

2023-01-05 / 18:15
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هبة بريس _ الرباط

جدد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الخميس 5 يناير بالرباط، التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي بشأن قضية الصحراء المغربية، الذي يثمن عاليا الجهود “الجادة وذات المصداقية” التي يبذلها المغرب لإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي.

وقال بوريل في تصريح للصحافة “أخذنا علما، ونثمن عاليا الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب في هذا الصدد (إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية)”، موضحا أن “الاتحاد الأوروبي يدعم مسلسل الأمم المتحدة ومبادرات المبعوث الشخصي لأمينها العام الرامية إلى التوصل لحل سياسي وعادل وواقعي وبراغماتي ودائم ومقبول من الأطراف وقائم على التوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

وسجل بوريل، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية مشتركة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن “الاتحاد الأوروبي يشجع كافة الأطراف على مواصلة انخراطها بروح من الواقعية والتوافق، في سياق تسوية تتماشى مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة “.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الأوروبية أنه يدرك مدى الأهمية القصوى لملف الصحراء، باعتباره “قضية وجودية” بالنسبة للمملكة.

وكان بوريل، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة بهدف تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، قد أجرى محادثات مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أعرب خلالها المسؤولان عن الإرادة المشتركة للمغرب والاتحاد الأوروبي لتعميق الحوار والتعاون في إطار شراكتهما الاستراتيجية.

وأضحت هذه الشراكة التاريخية التي واصلت تطورها خلال السنوات الأخيرة، مرجعا في سياسة الجوار بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

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‫6 تعليقات

  1. كولو وشربو أوليدي حنا مالين البلاد الخيرات ديالها ممستفدينش منها هوما الحاجة زوينة كيكلوهة وحنا شياطة

  2. ماكين شي حاجة أو شي ارض اسمها الصحراء الغربية هناك صحراء واحدة الا وهي الصحراء المغربية من طنجة الكويرة.
    اونزيدك من لكويرة إلى تندوف وبشار كلها اراضي مغربية.
    اول سيير عودها التبون ديالكم

  3. نحن نعلم جيدا أن الغرب والاتحاد يستعملون هذه الاستفزازات من أجل مصالهم الخاصة

  5. الصحراء هي جزء من الإمبراطورية المغربية ولن نتنازل عن أرضنا ولو كلفنا حياتنا

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