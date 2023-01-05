قانون السكن الموجه للكراء ..تعثر 10 سنوات وتعاقب عليه ثلاث وزراء

ع اللطيف بركة : هبة بريس

مرت عشرة سنوات على مشروع قانون كان قد تقدم به وزير السكنى وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله، إبان الولاية الأولى من حكومة بنكيران،. والتي جاءت مباشرة بعد الحراك الشعبي وبعدها الدستور الجديد سنة 2011.

مشروع القانون والذي تم سن مقتضيات تحفيزية بخصوصه بموجب قانون المالية لسنة 2012 و2013 لفائدة المنعشين العقاريين المستثمرين في وحدات للسكن الاجتماعي الموجه للكراء، لكن مع الاسف لم يعرف انخراطا للمنعشين العقاريين”، لأسباب واهية تضمنوها بضعف المردودية التجارية بالنسبة للاستثمار في هذا القطاع، مقارنة مع منتجات أخرى، في حين أن بعضهم اعتبر ضمانات نجاح هذا المشروع متعلق بضعف ثقافة اللجوء إلى الكراء في مقابل الولوج إلى الملكية لدى شريحة كبيرة من المغاربة بعد أن وصلت نسبة التملك الى ما يفوق 65 في المائة”.

– دراسة قدمتها وزارة السكنى

وفق دراسة قامت بها الوزارة السكنى وسياسة المدينة حول الطلب في مجال السكن أشارت إلى أن نسبة الراغبين في الكراء تقدر بنحو 14 في المائة، موضحة أن 80 في المائة من المكترين يؤدون سومة كرائية أقل من 1500 درهم.

وكان وزير السكنى السابق بنعبد الله أن أشار في رده على سؤال تقدم به فريق من أغلبية حكومة بنكيران أنذاك، حول برامج السكن المنخفض التكلفة الموجه للطبقات الفقيرة التي تجد صعوبة في توفير مساهمتها في السكن ” الاجتماعي والاقتصادي”، كشف بنعبد الله ان الحكومة قد سنت قانون جديد إستباقي لمشروع السكن الموجه للكراء، وذلك لتسهيل العلاقة بين الكاري والمكتري، مضيفا أن تم عرض المشروع في قانون المالية لسنتي 2012. 2013، من أجل تخصيص جزء من السكن الاقتصادي ل 25 مليون و الاجتماعي ل 14 مليون سنتيم، مقابل استفادة المنعشين العقاريين من إعفاءات جبائية لتشجيعهم على الانخراط، بعد أن تم حصر السومة الكرائية للسكن الاجتماعي في مبلغ 700 درهم، والسكن الاقتصادي ب 1200 درهم، وبعد عدم تجاوب المنعشين مع هذا العرض تم تعديله من جديد بعد حصر السومة الكرائية للسكن 25 مليون الى مبلغ 2000 درهم مقبل حصر السومة الكرائية للسكن من صنف 14 مليون سنتيم في 1200 درهم كسومة كرائية.

مرت فترة بنعبد الله دون خروج المشروع لحيز الوجود، جاءت فترة عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والذي اعترف بوجود عوائق حالت دون إخراج السكن الموجه لفئة الشباب حديثي الزواج، والذي جاءت به الحكومة السابقة، ملتزما بإكمال الإجراءات القانونية لإخراجه إلى حيز الوجود، جوابا آنذاك على سؤال تقدم به فريق نيابي بمجلس المستشارين في حكومة سعد الدين العثماني والذي أجاب بأن “البرنامج السنوي للحكومة السابقة تضمن محورا يتعلق بإنعاش سكن مخصص للشباب والأسر حديثة التكوين”، مشيرا إلى “بلورة منتج سكني لهذه الفئات، غير أن الشروط الكفيلة بتفعيله لم تكتمل حينئذ”.

وأكد الفاسي أن “إخراج منتج سكني يستجيب على المقاس لهذه الفئات يقتضي إرساء منظومة خاصة تتداخل فيها الجوانب التقنية والجبائية والعمرانية والقانونية، مع ما يقتضيه ذلك من وسائل تمويل وغيرها، ومسح إحصائي شامل لهذه الفئات وضبط لتطلعاتها ليسهل استهدافها”، مشددا على أهمية انخراط المستثمرين العقاريين في هذا النوع من السكن.

وأوضح المسؤول الحكومي انذاك أنه “لا يكفي أن يتم إخراج تركيبات معينة لمنتجات سكنية دون أن تلقى الاستجابة المطلوبة، كما حصل لأصناف أخرى من السكن تم اقتراحها في السابق”، موردا أن “الوزارة منكبة على تدقيق وتطوير التركيبة المتعلقة بهذا المنتج حتى يتكامل مع غيره من المنتجات السكنية الموجودة حاليا، وحتى يتم إنضاج الشروط الموضوعية للإقبال عليه من قبل مهنيي القطاع”.

– عدم إصرار الحكومات المتعاقبة على تفعيل المشروع ضيع آمال الملايين من الشباب في الحصول على سكن

من خلال تتبع كرنولوجية هذا المشروع الذي لم يرى النور رغم تعاقب ثلاث رؤساء للحكومة وثلاث وزراء، يكشف بالملموس عدم وجود إرادة قوية للحكومات المتعاقبة في فرضه وإخراجه لحيز الوجود بعد عقد من الزمن الحكومي، هناك من يرى أن لوبي المنعشين العقاريين يتهرب من الانخراط في المشروع، مقارنة بالإستفادة من برامج السكن الاخرى ( الاقتصادي الاجتماعي) لما يحققونه من أرباح من ذلك، وان هذا اللوبي يمتد حتى داخل الأحزاب والحكومة نفسها، مما أجهض حلم الشباب والفئات الفقيرة من الاستفادة منه، كما أن الإشارة أن نظام الملكية العقارية للسكن، يبقى دريعة أمام الوزارة الوصية والمنعشين، من أجل التملص من الانخراط في هذا المشروع.

مقابل ذلك فقد كشفت مصادر الجريدة أن المنعشين العقاريين نفسهم، قد إنخرطوا في انجاز مشاريع بهذا الخصوص، لكن هم من يفرضون السومة الكرائية، وان ذلك حقق لهم الملايير من الارباح من هذه العملية، وخير دليل على ذلك وجود عمارات سكنية بمختلف المدن موجهة للكراء.

اما الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش ووزيرته في السكنى وسياسة المدينة، لم يتم بعد طرح المشروع من جديد، مما يطرح سؤال هل تم إقبار هذا المشروع، أم أن فتحه قابل من جديد ؟؟؟.

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