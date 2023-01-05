القنصل العام للجزر القمر يزور جمعية الشبيبة لذوي الاحتياجات الخاصة بوجدة

2023-01-05 / 17:30
0
هبة بريس

قام القنصل العام لدولة جزر القمر بالمغرب سعيد عمر سعيد حسن والوفد المرافق له، بزيارة مجاملة لجمعية الشبيبة لذوي الاحتياجات الخاصة وأصدقاؤها بوجدة، وذلك مساء يوم الأربعاء 4 يناير الجاري.

القنصل العام كان قد تلقى دعوة للمشاركة في معرض الصناعة التقليدية المقام حاليا بوجدة، وإثر علمه بالعمل الكبير الذي قامت به رئيسة الجمعية الحاجة حورية عراض بكل من بوركينا فاسو والبنين، مع المعهد الجهوي للتعاون من أجل التنمية ” إيركود”، وخلقها لتعاونيتين هناك، أصر على القيام بزيارة للجمعية، حيث قام بجولة لمرافقها، معبرا عن شديد إعجابه بهذا الصرح الاجتماعي الهام، معتبرا الحاجة حورية عراض امرأة حديدية بحق، وذلك للعمل الجاد والمضني الذي تقوم به لفائدة الفئات الهشة، خاصة لفائدة الشباب المهاجرين.
وقد كان للقنصل العام لقاء مع بعض الشباب المهاجرين غير المصحوبين والمستفيدين من تكوينات بالجمعية، بفضل الشراكات التي أقامتها مع الاتحاد الأوربي واليونيسيف، وكانت له دردشة مع هؤلاء خلصت بتأكيدهم على التشبث بالجمعية وبمسارهم في التكوين، دون أي تفكير في الهجرة، كون الحرفة التي تعلموها، ستمكنهم من العيش الكريموتغنيهم عن التفكير في الهجرة مرة ثانية.

وقد عبر القنصل العام عن رغبته في الاستفادة من تجربة جمعية الشبيبة، وتقاسمها مع فاعلين بمدينة العيون للحد من هجرة الشباب الأفارقة بهذه المدينة.

من جهتها، عبرت الحاجة حورية عراض عن سعادتها، مؤكدة أن هذه الزيارة هي نتيجة لنجاح تجربتها في تكوين الشباب بكل من واكادوكو البوركينابية وبراكو البينينية، في مجال الخياطة وصناعة الأغطية والأفرشة والصباغة على الثوب، حيث قامت بخلق تعاونيتين لا زالتا تشتغلان هناك إلى الآن.

للإشارة، فإنه خلال النقاش بين رئيسة الجمعية والقنصل العام، والذي أعقب مأدبة العشاء التي أقيمت على شرفه، تم الاتفاق على عقد شراكة ثلاثية بين جمعية الشبيبة والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية بجهة الشرق وجزر القمر، تهم التكوين في عدة مجالات منها الطبخ المغربي تقليدي وعصري والحلويات وغيرهما. كما تم الاتفاق على زيارة رئيسة جمعية الشبيبة لمدينة العيون لخلق أوراش وتبادل الخبرات والأفكار لتمكين الفتيات في وضعية صعبة مابين 16 ودون 30 من العمر من هذه الحرف، وسيتم توقيع عقد الشراكة بين الأطراف الثلاثة بمقر مديرية الصناعة التقليدية بوجدة.

وفي خضم النقاش الذي دار بين الجانبين، أكدت الحاجة حورية عراض أن الزيارتين اللتين قام بهما الملك محمد السادس للجمعية مكنتا هذه الأخيرة من تحقيق هذه المنجزات، دون أن تغفل دور المكتب المسير للجمعية والشركاء، خاصة وزارة التربية الوطنية ومؤسسة محمد الخامس والاتحاد الأوربي، حيث استفادت الجمعية عقب الزيارتين الملكيتين من 23 شراكة مكنت الأشخاص في وضعية صعبة من سبل العيش الكريم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنعلي بعد حادث “المحمدية “..يجب احترام قواعد السلامة لحماية العاملين والساكنة

بنعلي بعد حادث “المحمدية “..يجب احترام قواعد السلامة لحماية…

2023-01-05 / 19:26
Photo of القضاء الجزائري يحبس 12 مغربيا

القضاء الجزائري يحبس 12 مغربيا

2023-01-05 / 19:05
Photo of إسبانيا توقف شبكة تستغل مهاجرين جلهم مغاربة

إسبانيا توقف شبكة تستغل مهاجرين جلهم مغاربة

2023-01-05 / 18:29
Photo of قانون السكن الموجه للكراء ..تعثر 10 سنوات وتعاقب عليه ثلاث وزراء

قانون السكن الموجه للكراء ..تعثر 10 سنوات وتعاقب عليه…

2023-01-05 / 18:03
Photo of تتويج جامعة محمد الخامس بالرباط بجائزة التميز الحكومي العربي 

تتويج جامعة محمد الخامس بالرباط بجائزة التميز الحكومي العربي 

2023-01-05 / 17:26
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 68 إصابة جديدة 

كورونا بالمغرب.. تسجيل 68 إصابة جديدة 

2023-01-05 / 16:48
Photo of وهبي: لا يمكن ولا يعقل أن تكون مهنة المحاماة هي الحل لأزمة خريجي الحقوق

وهبي: لا يمكن ولا يعقل أن تكون مهنة المحاماة…

2023-01-05 / 16:33
Photo of وهبي: جميع الطاقات الوطنية يجب أن يكون لها حضور بمهنة المحاماة

وهبي: جميع الطاقات الوطنية يجب أن يكون لها حضور…

2023-01-05 / 15:59
Photo of الحكومة تطلع على اتفاق بشأن إنشاء تمثيلية للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بالمغرب

الحكومة تطلع على اتفاق بشأن إنشاء تمثيلية للمركز الدولي…

2023-01-05 / 15:29
Photo of الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمعايير البناء الخاصة…

2023-01-05 / 15:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق