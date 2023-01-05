رسميا.. السعودية تعلن السماح للمرأة بالحج دون محرم
هبة بريس - وكالات
أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية اليوم الخميس، رسميا، أنه يسمح للمرأة بالتسجيل للحج من دون محرم.
وعلى حسابها في “تويتر”، كشفت وزارة الحج والعمرة عن إتاحة التسجيل المُبكر للحجاج من داخل المملكة عبر تطبيق “نسك”، للراغبين بأداء مناسك الحج للعام الجاري (1444هجري)، لافتة إلى السماح للمرأة بالتسجيل للحج من دون محرم، حيث تضمنت الضوابط أن يستثنى من شرط الأولوية المحرم للمرأة.
وبحسب الشروط التي نشرتها الوزارة، فإن الحد الأدنى للتسجيل لأداء الحج لهذا العام سيكون هو 12 عاما مع أولوية التسجيل لمن لم يسبق لهم الحج، بالإضافة إلى وجود “هوية وطنية” للمواطنين أو “هوية مقيم” للمقيمين بالمملكة سارية الصلاحية إلى نهاية شهر ذي الحجة 1444هـجري.
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14 تعليقات
شرعا حرام
ça c’est la plus grave des décisions, tous veulent suivre l’occident coute que coute, ne soyez pas étonné demain si saoudia, autorise le mariage gaie et lesbienne, ils veulent changer les choses dont tous les musulmans sont D’accord pour plaire a Iblis de l’occident…
الحمدلله اصبحت المرأة لها حق في أن تقوم مناسك الحج والعمرة دون محرم.
شكرآ للسلطات السعودية بسماح رسميا للمرأة أن تقوم بمناسك الحج والعمرة دون محرم.
إنها مبادرة طيبة من طرف الحكومة السعودية بسماح رسميا للمرأة بالحج والعمرة دون محرم.
أظن أنه مجرد كلام فقط …. المشكل الكبير لازالت المرأة تعاني من عدة شروط من أجل الذهاب الى العمرة والحج وعدم تسهيله لها ..
qu’Allah maudisse les apostats, Qoraich a notre époque
أعتقد أنه شرعا ودينا فهو حرام….
لا يجوز ان تؤدي المرأة مناسك الحج والعمرة دون محرم..
c’est normal c’est l,Époque des pd et lesbiennes., il faut tout accepter, mais Allah va démolir tout, cest sur et certain, comme soddom.
نتمنى ان يكون هذآ الكلام صحيح حتى تكون المرأة قد اتمت أركان الإسلام..
غير جائز شرعا أن تؤدي المرأة مناسك الحج والعمرة دون محرم لا ينطبق دينا فربما حجها حرام والله أعلم..
لابد من شروط كي تؤدي المرأة مناسك الحج والعمرة من طرف الوزارة حتى تصعب الحج والعمرة هههههههههههه.
الأمر واضح كوضوح الشمس غير معقول أن تؤدي المرأة مناسك الحج والعمرة دون محرم إلا ومن ورائها شيئا ما!!!)