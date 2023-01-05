سفير بنغلاديش يعرب عن تقدير بلاده للجهود الكبيرة للملك لحماية القدس

هبة بريس

أعرب سفير جمهورية بنغلاديش المعتمد بالمغرب محمد شهدات حسين عن تقدير بلاده للجهود الكبيرة التي يبذلها الملك محمد السادس على رأس لجنة القدس ، لحماية القدس ودعم الفلسطينيين.

وأفادت وكالة بيت مال القدس الشريف، في بلاغ، بأن محمد شهدات حسين، الذي قام اليوم الخميس بزيارة لمقر الوكالة في الرباط اطلع خلالها على جانب من أعمال وأنشطة المؤسسة في القدس، أعرب بالمناسبة عن تقدير بنغلاديش ، “العضو في لجنة القدس، للجهود الكبيرة التي يبذلها الملك محمد السادس على رأس هذه اللجنة، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، لحماية القدس ودعم الفلسطينيين”.

وأضاف البلاغ أن سفير بنغلاديش ذكر أيضا خلال لقائه بمسؤولي الوكالة بأنه” يحمل تقديرا خاصا للملك الراحل الحسن الثاني، طيب الله ثراه، الذي كان يجتهد في المبادرات لتوحيد جهود الأمة حول قضاياها، وفي طليعتها القضية الفلسطينية”.

من جهته، قدم محمد سالم الشرقاوي، المدير المكلف بتسيير الوكالة، خلال اللقاء، عرضا عن آخر المنجزات في ضوء تقرير الوكالة للعام 2022.

وأبرز الشرقاوي ،بهذا الخصوص، أن الوكالة تمكنت خلال السنة الماضية من تنفيذ مشاريع في القدس بقيمة 3.2 مليون دولار أمريكي، توزعت على قطاعات المساعدة الاجتماعية والترميم والإعمار والتعليم والصحة، ودعم أنشطة الشباب والرياضة والطفولة، ومشاريع حماية التراث الثقافي اللامادي للمدينة، وبرنامج التدوين والنشر وحماية الذاكرة الجماعية للمدينة المقدسة.

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