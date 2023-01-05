وهبي: لا يمكن ولا يعقل أن تكون مهنة المحاماة هي الحل لأزمة خريجي الحقوق
هبة بريس
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس، أن مهنة المحاماة بحاجة الى الدعم والتأطير “دون المساس باستقلاليتها”.
واعتبر وهبي الذي كان يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية لندوة نظمها الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين و”قطاع المحامين الإتحاديين”، أن مهنة المحاماة ” لا يمكن ولا يعقل أن تكون هي الحل لأزمة خريجي كليات الحقوق التي تستقطب 347 ألف طالبا يتخرج منهم سنويا 34 ألفا، يتوجه معظمهم نحو مهنة المحاماة أو بعض المهن الأخرى”.
وأكد أن حجم وشكل وظيفة مهنة المحاماة يجب أن يكون دائما موازيا لحجم الاقتصاد وقوته، منبها إلى أن حدوث أي خلل في هذا المستوى سيلقي بعبء كبير على كاهل المحامين “لن يستطيعوا تحمله”.
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5 تعليقات
اذن هناك الكثير الذين حصلوا على نتائج جيدة ولكن طبق مبدأ الكوطا وهنا اختير من اختير !
لما قام الاساتذة المفروض عليهم التعاقد قيل ليست هذه الوزارة هي التي يجب ان تحل مشاكل المعطلين ونفس الكلام يجتره الذين فَرضوا على الساحة التصحيح بواسطة آلة في امتحانات المحاباة عفوا المحاماة.
الغريب أنه ومنذ حكومة بنكيران هناك دائما وزراء أو برلمانيون من الأغلبية يتفوهون بالهراء ويسوطون من صوت عليهم.
فلتتقوا الله فينا.إن وراء كل كبير أكبر ووراء كل عالم عليم
وهبي ارحل أهنت المغرب والمغاربة
وهل تلك التصريحات التي قلت .يقولها وزير العدل عاقل سياسي محنك.كما يقال وجود بعض الوزراء في حكومة اخنوش ليسوا في مستوى وزير.وزراء في عهد الراحل الحسن الثاني كانوا يحترمون المواطنين.لو كانت لديكم غيرة على هذا الوطن والمواطنين لواجهتم تلك الاعلام لبعص الدول الاوربية الذين يهاجموننا ليل نهار .ولكن لن تستطيعوا خائفين منهم.بارك من الاستفزاز.وابتزاز المواطنين.وعاشت المملكة التي نتق فيها.اما انتم ماتبحثون الا على مصالحكم ومصالح ابنائكم……
لا تضحكوا على المغاربة ، حلال على أبنائكم حرام على اولاد الشعب ، تكذب على نفسك و تصدق و تكذب على الشعب و لا يصدقك ولكن لا يريد للوطن ان يزداد جرحا بعد جرح و الشعب لا يريد ان يكون عنوانا في فتنة يسجلها التاريخ فيصبر و يحتسب امره الى الله، موعدنا يوم الزينة و ان يحشر الناس ضحى ،