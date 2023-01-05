عبد اللطيف وهبي

وهبي: لا يمكن ولا يعقل أن تكون مهنة المحاماة هي الحل لأزمة خريجي الحقوق

2023-01-05 / 16:33
5
هبة بريس

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس، أن مهنة المحاماة بحاجة الى الدعم والتأطير “دون المساس باستقلاليتها”.

واعتبر وهبي الذي كان يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية لندوة نظمها الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين و”قطاع المحامين الإتحاديين”، أن مهنة المحاماة ” لا يمكن ولا يعقل أن تكون هي الحل لأزمة خريجي كليات الحقوق التي تستقطب 347 ألف طالبا يتخرج منهم سنويا 34 ألفا، يتوجه معظمهم نحو مهنة المحاماة أو بعض المهن الأخرى”.

وأكد أن حجم وشكل وظيفة مهنة المحاماة يجب أن يكون دائما موازيا لحجم الاقتصاد وقوته، منبها إلى أن حدوث أي خلل في هذا المستوى سيلقي بعبء كبير على كاهل المحامين “لن يستطيعوا تحمله”.

ما رأيك؟
المجموع 13 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البحرية الملكية تقدم المساعدة لزورق فرنسي قبالة سواحل العرائش

البحرية الملكية تقدم المساعدة لزورق فرنسي قبالة سواحل العرائش

2023-01-05 / 20:09
Photo of الجماعة الحضرية لمراكش تمنع الدراجات النارية بهذه الأمكنة

الجماعة الحضرية لمراكش تمنع الدراجات النارية بهذه الأمكنة

2023-01-05 / 19:49
Photo of بنعلي بعد حادث “المحمدية “..يجب احترام قواعد السلامة لحماية العاملين والساكنة

بنعلي بعد حادث “المحمدية “..يجب احترام قواعد السلامة لحماية…

2023-01-05 / 19:26
Photo of القضاء الجزائري يحبس 12 مغربيا

القضاء الجزائري يحبس 12 مغربيا

2023-01-05 / 19:05
Photo of إسبانيا توقف شبكة تستغل مهاجرين جلهم مغاربة

إسبانيا توقف شبكة تستغل مهاجرين جلهم مغاربة

2023-01-05 / 18:29
Photo of قانون السكن الموجه للكراء ..تعثر 10 سنوات وتعاقب عليه ثلاث وزراء

قانون السكن الموجه للكراء ..تعثر 10 سنوات وتعاقب عليه…

2023-01-05 / 18:03
Photo of القنصل العام للجزر القمر يزور جمعية الشبيبة لذوي الاحتياجات الخاصة بوجدة

القنصل العام للجزر القمر يزور جمعية الشبيبة لذوي الاحتياجات…

2023-01-05 / 17:30
Photo of تتويج جامعة محمد الخامس بالرباط بجائزة التميز الحكومي العربي 

تتويج جامعة محمد الخامس بالرباط بجائزة التميز الحكومي العربي 

2023-01-05 / 17:26
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 68 إصابة جديدة 

كورونا بالمغرب.. تسجيل 68 إصابة جديدة 

2023-01-05 / 16:48
Photo of وهبي: جميع الطاقات الوطنية يجب أن يكون لها حضور بمهنة المحاماة

وهبي: جميع الطاقات الوطنية يجب أن يكون لها حضور…

2023-01-05 / 15:59

‫5 تعليقات

  1. اذن هناك الكثير الذين حصلوا على نتائج جيدة ولكن طبق مبدأ الكوطا وهنا اختير من اختير !

  2. لما قام الاساتذة المفروض عليهم التعاقد قيل ليست هذه الوزارة هي التي يجب ان تحل مشاكل المعطلين ونفس الكلام يجتره الذين فَرضوا على الساحة التصحيح بواسطة آلة في امتحانات المحاباة عفوا المحاماة.
    الغريب أنه ومنذ حكومة بنكيران هناك دائما وزراء أو برلمانيون من الأغلبية يتفوهون بالهراء ويسوطون من صوت عليهم.
    فلتتقوا الله فينا.إن وراء كل كبير أكبر ووراء كل عالم عليم

  4. وهل تلك التصريحات التي قلت .يقولها وزير العدل عاقل سياسي محنك.كما يقال وجود بعض الوزراء في حكومة اخنوش ليسوا في مستوى وزير.وزراء في عهد الراحل الحسن الثاني كانوا يحترمون المواطنين.لو كانت لديكم غيرة على هذا الوطن والمواطنين لواجهتم تلك الاعلام لبعص الدول الاوربية الذين يهاجموننا ليل نهار .ولكن لن تستطيعوا خائفين منهم.بارك من الاستفزاز.وابتزاز المواطنين.وعاشت المملكة التي نتق فيها.اما انتم ماتبحثون الا على مصالحكم ومصالح ابنائكم……

  5. لا تضحكوا على المغاربة ، حلال على أبنائكم حرام على اولاد الشعب ، تكذب على نفسك و تصدق و تكذب على الشعب و لا يصدقك ولكن لا يريد للوطن ان يزداد جرحا بعد جرح و الشعب لا يريد ان يكون عنوانا في فتنة يسجلها التاريخ فيصبر و يحتسب امره الى الله، موعدنا يوم الزينة و ان يحشر الناس ضحى ،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق