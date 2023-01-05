الحكومة تطلع على اتفاق بشأن إنشاء تمثيلية للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بالمغرب

هبة بريس

اطلع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بشأن إنشاء تمثيلية لهذا المركز بالمملكة المغربية، الموقع بالرباط في 10 نونبر 2022، ومشروع القانون رقم 59.22 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن هذا الاتفاق يهدف إلى تعزيز العلاقات الودية وإضفاء الطابع المؤسسي على التعاون بين الطرفين في مجال الهجرة.

وبموجب هذا الاتفاق، يضيف الوزير ، يعمل المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة على تنفيذ مشاريع وبرامج في المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك ، والتي تخص على سبيل المثال تطوير وتعزيز قدرات المملكة المغربية وتقديم الدعم الاستشاري والمساعدة التقنية الكافية لها في هذا المجال، وذلك في إطار التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات مع السلطات المغربية المختصة.

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