الحكومة عن مباراة المحاماة: “وزير العدل سيشرح موقفه خلال الساعات القادمة”

هبة بريس - لبنى أبروك

علقت الحكومة عن الضجة التي رافقت نتائج الامتحان الكتابي الخاص بمباراة المحاماة.

وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس: ” الموضوع يهم وزارة العدل”.

وأضاف بايتاس قائلا “شخصيا تحدثت مع وزير العدل قبل قليل وأكد لي أنه لديه موقف واضح حول الموضوع سيشرحه في الساعات القليلة المقبلة”.

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