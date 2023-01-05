الحكومة عن مباراة المحاماة: “وزير العدل سيشرح موقفه خلال الساعات القادمة”

2023-01-05 / 13:56
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هبة بريس - لبنى أبروك

علقت الحكومة عن الضجة التي رافقت نتائج الامتحان الكتابي الخاص بمباراة المحاماة.

وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس: ” الموضوع يهم وزارة العدل”.

وأضاف بايتاس قائلا “شخصيا تحدثت مع وزير العدل قبل قليل وأكد لي أنه لديه موقف واضح حول الموضوع سيشرحه في الساعات القليلة المقبلة”.

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‫4 تعليقات

  2. كلهم كما يقول المثل اولاد عبد الواحدالواحد واحد.واحد يخطي عن الاخر.راه اسي باتياس وهبي شوه سمعة القضاء.والجامعات واصبحت كل منابر الاعلام الدولي تتكلم عنه.ولا احد فيكم خرج لينتقده.ولاسيما الناس ديال الجامعات اين وزير التعليم العالي…..

  3. على الوزير تقديم استقالته لم يعد الشرح مجدي لأن الحقائق تكشفت و العيوب ظهرت و أصبح التعديل الحكومي ضروريا لصالح البلاد و العباد

  4. (الأمر يهم وزارة العدل) هههههه مال وزارة العدل عندها الاستقلال الذاتي ، انها وزارة في حكومة، وانت الناطق الرسمي بإسم الحكومة ، لمادا يختبئ الوزير الأول في مثل هده الكوارث، يخرج بتصريح بدلا من نهج سياسة (كم حاجة قضيناها بتركها)حتى اصبحنا مسخرة في وسائل الإعلام العالمية، بعدما وصلنا للمربع الدهبي، اسألو المغاربة الدين حضروا في مونديال قطر يكفي انك ترتدي شيئ يرمز للمغرب لكي تصبح بطلا في شوارع الدوحة التشجيع والتصفيق أينما حليت وارتحلت من طرف جميع الأجناس البشرية من اليابان الى الولايات المتحدة وتبقى تبكي وتقول الله يسمح لي من حق بلادي.

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