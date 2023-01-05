ساكنة تافراوت تطالب بتوفير النقل الحضري

2023-01-05 / 14:03
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

طالبت ساكنة مدينة تافراوت بإقليم تيزنيت، من الجهات المسؤولة من مجلس بلدي وإقليمي، بضرورة توفير النقل الحضري الرابط بين تافراوت وتيزنيت والجماعات القروية بين المدينتين.

وقالت مصادر جريدة ” هبة بريس” أنه رغم كل الحوافز الممنوحة للشركة نائلة صفقة النقل الحضري، من أجل القيام بهذه الخدمة، لم تستطيع تفعيل الخط الرابط بين المدينتين.

واضافت مصادرنا ، أن الاطراف ( المجالس المنتخبة وممثلي الشركة ) قد عقدت عدة اجتماعات آخرها المنعقد بتاريخ 08 يوليوز من السنة الماضية، و الذي ضم رئيس المجلس الاقليمي، و ممثلين عن إدارة شركة، و الذي تمحور حول التدابير المتعلقة بإلحاق حافلات النقل العمومي بالمحطة الطرقية ، و تفعيل بعض الخطوط على مستوى عدد من المناطق بالاقليم، و استئناف العمل بالخطوط المتجهة إلى مدينة و دائرة تافراوت، غير أن ذلك بقي حبر على ورق .

و تطالب ساكنة تافراوت، بعودة هذا الخط، و الذي يشكل بالنسبة لها اهمية قصوى، لتوفير وسائل بين مدينة تيزنيت، و تافراوت، و الحفاظ على التعريفة الاولى.

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