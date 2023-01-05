ساكنة تافراوت تطالب بتوفير النقل الحضري
طالبت ساكنة مدينة تافراوت بإقليم تيزنيت، من الجهات المسؤولة من مجلس بلدي وإقليمي، بضرورة توفير النقل الحضري الرابط بين تافراوت وتيزنيت والجماعات القروية بين المدينتين.
وقالت مصادر جريدة ” هبة بريس” أنه رغم كل الحوافز الممنوحة للشركة نائلة صفقة النقل الحضري، من أجل القيام بهذه الخدمة، لم تستطيع تفعيل الخط الرابط بين المدينتين.
واضافت مصادرنا ، أن الاطراف ( المجالس المنتخبة وممثلي الشركة ) قد عقدت عدة اجتماعات آخرها المنعقد بتاريخ 08 يوليوز من السنة الماضية، و الذي ضم رئيس المجلس الاقليمي، و ممثلين عن إدارة شركة، و الذي تمحور حول التدابير المتعلقة بإلحاق حافلات النقل العمومي بالمحطة الطرقية ، و تفعيل بعض الخطوط على مستوى عدد من المناطق بالاقليم، و استئناف العمل بالخطوط المتجهة إلى مدينة و دائرة تافراوت، غير أن ذلك بقي حبر على ورق .
و تطالب ساكنة تافراوت، بعودة هذا الخط، و الذي يشكل بالنسبة لها اهمية قصوى، لتوفير وسائل بين مدينة تيزنيت، و تافراوت، و الحفاظ على التعريفة الاولى.