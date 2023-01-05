الداخلية تؤشر على ميزانية جماعة فاس بعد التحقق منها

هبة بريس - فاس

توصلت جماعة فاس، يوم أمس الأربعاء، حسب مصدر هبة بريس، بالميزانية مؤشر عليها من طرف والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس.

هذا وقد أصبح الآن بإمكان الجماعة تدبير وتسيير شؤونها بشكل عادي، شأنها شأن جميع المقاطعات الستة التابعة لها، بعد المصادقة عليه.

وكان التجمعي عبد السلام البقالي عمدة مدينة فاس ، يضيف ذات المصدر، قد كشف بأن عمالة فاس أحالت الميزانية على وزارة الداخلية للبث فيها، لأن المصاريف الإجبارية كالديون المترتبة من أحكام على الجماعة منذ 2005 تفوق 18 مليار سنتم وكان منذ سنوات يخصص لها مليار واحد كل سنة.

كما أن مستحقات الإنارة العمومية تكلف أكثر من 6 ملايير يخصص لها دائما دون ذلك. وقال عمدة فاس إن المجلس الجماعي خصص لها هذه السنة 4,5 ملايير سنتم، مضيفا بأن هناك مجهود ستعمل عليه الجماعة، ويتمثل في الترشيد وإنارة ليد واستخراج الكهرباء من المطرح حسب ذات المصدر.

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