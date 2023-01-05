البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 270 مرشحا للهجرة السرية

2023-01-05 / 10:17
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هبة بريس

علم لدى مصدر عسكري أن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، قدمت المساعدة، خلال الفترة ما بين 24 دجنبر 2022 و 4 يناير 2023، لـ 270 مرشحا للهجرة غير الشرعية من جنسيات مختلفة، من بينهم مرشحون ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء واليمن وسوريا.

وأوضح المصدر ذاته أن هؤلاء المرشحين للهجرة غير الشرعية حاولوا العبور في رحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب تقليدية الصنع وقوارب من نوع (كاياك)، ودراجات مائية (جيت سكي)، وكذا عن طريق السباحة. وأضاف أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات البحرية الملكية، قبل نقلهم سالمين إلى أقرب موانئ المملكة، وتسليمهم إلى الدرك الملكي من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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‫8 تعليقات

  1. يجب على الحكومة الإسبانية مع تنسيق الحكومة المغربية أن تجد حلا مناسبا للحد من انتشار ظاهرة الهجرة السرية عبر قوارب الموت .

  2. البطالة هي المسبب الرئيسي في الهجرة السرية الغير الشرعية التي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين وشباب وكذالك نساء والمسؤول الوحيد هو الحكومة التي لحد الآن لم تجد حلا مناسبا يرضي الجميع.

  3. نطالب بالتدخل الفوري لوقف هذه الأفعال الإجرامية التي يعيشها المهاجرين الغير الشرعين والماساة التي يعاني منها ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..

  4. يجب محاربة الهجرة السرية عبر قوارب الموت التي يذهب ضحايا قاصرين والمعانات والماساة التي يعيشها المهاجرين الغير الشرعين.

  5. لازلنا نعيش المأساة في ظاهرة الهجرة السرية عبر قوارب الموت ولحد الآن الحكومة لم تجد لهم حلا مناسبا يرضي الجميع..

  6. نتمنى في هذه السنة الجديدة ان يتم القضاء بصفة نهائية على الهجرة السرية..

  7. ياسيد اخنوش أبناؤنا يذهب ضحايا الهجرة السرية عبر قوارب الموت يجب عليك إيجاد حلول مناسبة للقضاء عليها وذالك بفتح ابواب الشغل وايجاد فرص العمل للشباب العاطل والحاصل على ديبلومات ودراسات عليا..

  8. المعيشة القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً هي المسبب الرئيسي في هجرة شبابنا وشباتنا إلى الديار الأوروبية وحسبنا آلله ونعم الوكيل ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.

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