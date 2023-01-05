مباريات اليوم.. السوالم تستقبل العساكر و الوداد في قمة محلية أمام المحمدية

هبة بريس ـ رياضة

تختتم اليوم فعاليات الجولة العاشرة بإجراء لقائين اثنين ضمن البطولة الاحترافية لكرة القدم في قسمها الأول.

و برمجت العصبة الاحترافية المقابلة الأولى في حدود الساعة الرابعة عصرا و ذلك نزولا عند طلب السلطات المحلية لمدينة المحمدية، حيث سيستقبل فريق الشباب السالمي نظيره الجيش الملكي بملعب البشير بالمحمدية.

المقابلة الثانية، و التي سيحتضنها المركب الرياضي محمد الخامس ستكون قمة محلية بين الوداد الرياضي و شباب المحمدية، و هو اللقاء الذي سينطلق في الساعة الثامنة و النصف ليلا و سيستقطب جماهير غفيرة كما عودتنا مثل هاته اللقاءات شبه المحلية.

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