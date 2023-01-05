شارع محمد السادس بالبيضاء.. مرحلة التسليم المبرمجة انتهت و الأشغال ما زالت!!

2023-01-05 / 11:37
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

انتظر البيضاوين نهاية شهر دجنبر 2022 لعل معاناتهم مع الأشغال العشوائية المنتشرة في كل ربوع المدينة تنتهي، غير أن السنة انتهت و الأشغال ما تزال و معها تستمر المعاناة اليومية.

و بالرغم من انتهاء الآجال التي كانت مبرمجة لانتهاء الأشغال بعدد من الشوارع و في مقدمتها شارع محمد السادس الذي يقسم المدينة لنصفين، غير أن ما يشاهده المواطن بالعين المجردة يوحي أنه سننتظر سنة أخرى و لربما أكثر لتنتهي الأشغال.

القنطرة التي تم بناؤها بمدخل المدينة من جهة مديونة و المرافق الميحطة بها، كانت الأشغال بها تسير بسرعة قياسية قبل أن تتباطأ في الأسابيع الماضية لأسباب غير معلومة.

و بالرغم من لجوء الشركات المشرفة على الأشغال لمحاولة در الرماد في الأعين عبر تزفيت بعض المقاطع من شارع محمد السادس حتى قبل انتهاء أشغال الترامواي و الباصواي به، غير أن طريقة التزفيت تطرح أكثر من علامة استفهام بسبب عشوائيتها و عدم احترام معايير الجودة بها، بل و تتطلب في أسرع وقت لجنة مراقبة و تحقيق لأنه لا يعقل أن ينتظر البيضاوين لسنوات و يصبروا على الأشغال و في الأخير يكافؤون بمثل هاته الطرقات “سوكوس فيها أكثر من الزفت”.

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تعليق واحد

  1. امنيتي هي يقوم جلالة الملك بزيارة مفاجئة لمدينة دار البيضاء حيت عندنا المسؤولين تايخافو متيحشموش

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