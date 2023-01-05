“حمقاء وقالولها زغرتي”.. قنصلية برشلونة تعطل مصالحها يومين خلال خمسة أيام

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

لا غرابة في زمن الغرائب وما وصلت إليه بعض المؤسسات العمومية من إستقلالية في إتخاذ القرارات الهامة دون رقيب ولا حسيب سوى أن مسؤولا معينا نام واستيقظ كعادته ليعلن عبر الصفحة الرسمية في الفضاء الأزرق أن القنصلية العامة ل” برشلونة” ستتعطل مصالحها تباعا يوم غذ الجمعة ويوم الأربعاء المقبل بمناسبتي العيد الإسباني الديني” لوس رييس” ثم العيد الوطني المغربي ” ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالإستقلال” الذي يصادف 11 يناير من كل سنة.

كم هو جميل أن نحتفل بملاحمنا وأعيادنا الوطنية داخل المغرب وخارجه، وكم هو جميل أيضا أن نعبر كديبلوماسيين عن مشاركتنا وفرحتنا في الأعياد الوطنية لدول الإستقبال سيما إن كانت تلك المناسبات ذات طابع وطني ولا تشكل أي تقصير على مصالح الجالية المغربية التي ما وجدنا سوى لرعاية قضاياها وتقريب الخدمات الإدارية منها والعمل على تجويدها تماشيا وطموحات صاحب الجلالة محمد السادس الذي لم يفوت أية مناسبة منذ توليه العرش في إستحضار أهمية ودور مغاربة العالم في النهوض بالإقتصاد الوطني ومساهمته في إنعاش السياحة والتخفيف من نسبة الفقر عبر التحويلات المالية التي تستفيذ منها عائلات المهاجرين المغاربة كل شهر.

لطالما كانت القنصلية العامة ب” برشلونة” محط إنتقاد من طرف فاعلين جمعويين وحقوقيين ومرتادين بسبب التقصير الغير مسبوق في خدمة الجالية، وهاهي اليوم تضيف سلسلة أخرى من هذه ” الإستفزازات والعشوائية” التي لا نجد لها مبررا غير أنها تعبر عن الكسل وعدم الرغبة في العمل، خاصة إذا علمنا أن مصالح الجالية المغربية بهذه الدائرة القنصلية وغيرها عرفت تراجعا خطيرا منذ بدء العمل بنظام المواعيد الرقمية، إذ باتت نسبة الإنتاج فيها تشكل أرقاما مخيفة تجاوزت نسبة (% 50_ ) مقارنة مع الماضي بسبب صعوبة التطبيق من جهة والتأخير في إعطاء المواعيد من جهة أخرى.

وحيث أن القنصلية المذكورة قررت تعطيل مصالحها ليومين وسط إستغراب جالية ” برشلونة” كان لزاما علينا في ” هبة بريس” أن ننبه وزارة الخارجية وتحديدا مديرية الشؤون القنصلية أن العيد الإسباني ليوم غذ الجمعة هو عيد ديني وليس وطني، إضافة إلى تزامنه مع عيدنا الوطني “ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالإستقلال” كان من الأجدر بل من الواجب ان تعمل هذه القنصلية بشكل عادي يوم الجمعة وتتعطل يوم الأربعاء لأن عيدنا الوطني أهم بكثير من عيد ديني إسباني، وبالتالي نضمن إستمرارية تقديم الخدمات الإدارية للمغاربة الذين دائما ما يستغلون هذه المناسبات وعطل العمل للتنقل إلى القنصليات وإنجاز وثائقهم الإدارية.

وكي نكون أكثر دقة وسؤالا في هذا الموضوع، وجب كذلك أن نحيط عناية ” لا داكس” بأن قانون العطل الإدارية ينطبق على جميع القنصليات في إسبانيا ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنفرد قنصلية ” برشلونة” بقانونها الخاص الذي يخول لها كل هذه الصلاحيات الموكولة في زمن قلت فيه المبادرات وكثر فيه التهاون والكسل، فجالية “برشلونة” تعاني الأمرين بين الإفراط في العطل والتأخير في إعطاء المواعيد سيما وأن شهر دجنبر الماضي كان شهر عطل بامتياز تعطلت معه مصالح الآلاف من رعايا جلالة الملك إلى موعد لاحق.

إن القنصلية العامة ل” برشلونة” أصبحت اليوم تعكس المثل المغربي الشائع ” حمقاء وقالولها زغرتي” بسبب سوء التسيير وضعفه منذ تولى السيد “شريف الشرقاوي” زمام الأمور ، ولمن يرى عكس ذلك يجب عليه التنقل إلى هذه المؤسسة للوقوف على كل الإختلالات ومعاينة محنة الجالية المغربية مع قنصلية لا كالقنصليات.

وفي الأخير وكالعادة نسطر بقلم أحمر على منشور القنصلية العامة ل” برشلونة” التي عودتنا عن بعض الهفوات إن لم نسميها أخطاء يجب تصحيحها ولا تقبل من مؤسسة عمومية رسمية كجملة ” ذكرى تقديم وثيقة الإستقلال” عوض ” ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالإستقلال”، وشتان بين هذا المعنى وذاك لمن يجيد ولو قليلا اللغة العربية، إضافة إلى “دائرة نفوذها الترابية” عوض ” دائرة نفوذها الترابي” لأن الضمير هنا يعود على النفوذ وهو مذكر ، وعليه حتما سيكون الترابي وليس الترابية.

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