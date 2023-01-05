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طقس الخميس.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2023-01-05 / 09:14
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا مع تكون صقيع محلي أو ما يسمى بالجريحة فوق مرتفعات الأطلس والريف وجنوب المنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي للبلاد.

كما يرتقب تشكل كتل ضبابية بالواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية وبسهول المحيط الأطلسي الشمالية، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس والواجهة المتوسطية.

ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، إضافة إلى تناثر غبار محلي بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و 03 درجات بالأطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 03 و 08 درجات بالريف وشمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وهضاب الفوسفاط و والماس، وما بين 11 و 17 درجة جنوب المملكة، وستكون ما بين 08 و 13 درجة بباقي ربوع البلاد.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بالمرتفعات والسهول، فيما ستنخفض بباقي الجهات.

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