الفيتنام تعلن وفاة طفل سقط ببئر ..مصير مشابه لريان

هبة بريس _ متابعة

أعلنت السلطات الفيتنامية، الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني 2023، عن وفاة طفل في سن العاشرة، كان قد سقط في حفرة بعمق 35 كيلومتراً، في موقع بناء جسرٍ جنوب البلاد، بعدما فشلت جهود الإنقاذ التي استمرت سبعة أيام في إنقاذه، في نهاية تشبه نهاية الطفل المغربي ريان الذي توفي في ظروف مشابهة، العام الماضي.

نائب رئيس اللجنة الشعبية لمقاطعة “دونغ ثاب”، دوان تان بو، قال إن الطفل تاي لي هاو نام، فارق الحياة، وأوضح في تصريح للصحفيين أن الفتى “بقي عالقاً في حفرة ضيقة وعميقة للغاية (…) مع إصابات متعددة وكمّية غير كافية من الأوكسجين لفترة طويلة”.

أضاف تان بو: “لقد جعلنا إنقاذ الفتى أولوية لنا. لكنّ الظروف جعلت بقاءه على قيد الحياة أمراً مستحيلاً”، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية. وأشار تان بو أيضاً إلى أن الإعلان عن وفاة الطفل تم بعد استشارة خبراء طبيين.

يُعتقد أن الطفل “هاو نام” كان يبحث عن خردة حين سقط في أنبوب من الخرسانة لا يتخطى عرضه 25 سنتيمتراً، ويشكل إحدى دعامات بناء جسر جديد في مقاطعة دونغ ثاب

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0