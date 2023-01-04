الفيتنام تعلن وفاة طفل سقط ببئر ..مصير مشابه لريان
أعلنت السلطات الفيتنامية، الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني 2023، عن وفاة طفل في سن العاشرة، كان قد سقط في حفرة بعمق 35 كيلومتراً، في موقع بناء جسرٍ جنوب البلاد، بعدما فشلت جهود الإنقاذ التي استمرت سبعة أيام في إنقاذه، في نهاية تشبه نهاية الطفل المغربي ريان الذي توفي في ظروف مشابهة، العام الماضي.
نائب رئيس اللجنة الشعبية لمقاطعة “دونغ ثاب”، دوان تان بو، قال إن الطفل تاي لي هاو نام، فارق الحياة، وأوضح في تصريح للصحفيين أن الفتى “بقي عالقاً في حفرة ضيقة وعميقة للغاية (…) مع إصابات متعددة وكمّية غير كافية من الأوكسجين لفترة طويلة”.
أضاف تان بو: “لقد جعلنا إنقاذ الفتى أولوية لنا. لكنّ الظروف جعلت بقاءه على قيد الحياة أمراً مستحيلاً”، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية. وأشار تان بو أيضاً إلى أن الإعلان عن وفاة الطفل تم بعد استشارة خبراء طبيين.
يُعتقد أن الطفل “هاو نام” كان يبحث عن خردة حين سقط في أنبوب من الخرسانة لا يتخطى عرضه 25 سنتيمتراً، ويشكل إحدى دعامات بناء جسر جديد في مقاطعة دونغ ثاب
26 تعليقات
إنها صدمة مرة أخرى فى ووفاة هذآ الطفل البرئ الذي خطفته الموت بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة إن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إنها حرقة أليمة طفل يفارق الحياة بهذه الطريقة كل نفس ذائقة الموت ولكن للاسف الشديد ليست بهذه الطريقة الأليمة إن لله وإن إليه راجعون.
اللهم صبر اهليه ودويه الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون..
من هذه القصة الأليمة والمحزنة وإعادة الفاجعة والماساة مرة أخرى ادعوا الآباء و الأمهات رعاية أطفالهم وكفى من هذه الظاهرة التي يذهب فيها أطفال ابرياء لاذنب لهم والمسؤول الوحيد هو المسؤولين ..
تعازينا الحارة ومواساة لأسرة الفقيد الطفل رحمه الله بواسع رحمته إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نتمنى من السلطات ان تعطي أهمية واهتمام لهذا الموضوع الحساس حتى لا تتكرر مرة أخرى وإعادة السيناريوهات المتعلقة بقصة ريان المفجعة…