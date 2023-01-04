تونس : السجن ثلاث سنوات لوزير سابق

2023-01-04 / 21:37
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هبة بريس _ وكالات

أصدر القضاء التونسي حكما بسجن وزير بيئة تونسي سابق ثلاث سنوات لدوره في استيراد نفايات منزلية بشكل غير قانوني من إيطاليا وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية الأربعاء.

ويذكر أن مصطفى العروي أقيل من منصبه واعتقل في ديسمبر 2020 مع عدد من المسؤولين في وزارته في إطار تحقيق في هذه القضية التي أثارت فضيحة في تونس.

وأفادت وسائل الإعلام أن محكمة تونسية أصدرت حكمها في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء على العروي وثلاثة متهمين آخرين بالسجن ثلاث سنوات.

وحكم على مسؤول سابق في الوزارة بالسجن عشر سنوات ومشتبه به آخر بالسجن خمسة عشر عاما غيابيا، بحسب المصدر نفسه. فيما بُرئت ساحة ستة متهمين آخرين.

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