تيزنيت : إدانة طالب صاحب ” السواطير” بنصف سنة حبسا نافذا

2023-01-04 / 21:19
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت، بنصف سنة حبسا نافذا، في حق طالب جامعي ينتمي الى فصيل قاعدي بجامعة إبن زهر بعد أن عثر بحوزته في سد قضائي بمدينة تيزنيت على أسلحة بيضاء “سواطير” كان بصدد نقلها الى طلبة من نفس الفصيل بالحرم الجامعي بأكادير.

وكانت الغرفة الجنحية الابتدائية، قد قضت في وقت سابق على الطالب الجامعي بثلاث أشهر حبسا نافذا، قبل أن تضيف ثلاث أشهر أخرى بسبب الفعل الجرمي المرتكب.

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