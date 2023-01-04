بالصور.. هذا هو القصر الذي سيقيم فيه رونالدو في السعودية

هبة بريس _ متابعة

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن رونالدو من المقرر أن يقطن في قصر يبلغ سعره 14 مليون يورو، بمنطقة المحمدية بالرياض عاصمة السعودية.

وحسب ذات الصحيفة فإن القصر يضم 8 غرف نوم، ومسبح بحجم أولمبي وردهة استقبال مع وجود شلالات بالداخل، ومناطق خضراء واسعة، ثلاث فيلات إضافية مجاورة.

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