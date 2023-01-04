بالصور.. هذا هو القصر الذي سيقيم فيه رونالدو في السعودية
هبة بريس _ متابعة
ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن رونالدو من المقرر أن يقطن في قصر يبلغ سعره 14 مليون يورو، بمنطقة المحمدية بالرياض عاصمة السعودية.
وحسب ذات الصحيفة فإن القصر يضم 8 غرف نوم، ومسبح بحجم أولمبي وردهة استقبال مع وجود شلالات بالداخل، ومناطق خضراء واسعة، ثلاث فيلات إضافية مجاورة.
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المجموع 2 آراء
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24 تعليقات
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم التبدير كم من مسلم محتاج الخبز والغطاء في هدا الشتاء والملايين تعطى لمن لا يستحقها ومادا هدا الفريق سيجنيء هل الفوز باكاءس العالم ام هو مجرد نخوة .(انا )
كل هدا حتى ينافس حمدالله على هداف الدوري🤣🤣🤣
يالطيييف, ما كل هذا الاسراف والتبدير، لتسألن يومئد عن النعيم. لتسألن عن هذا الاسراف المفزع لتسألن عن حال الفقراء والمساكين، نسأل الله اللطف فيما تبقى لنا من عمر.
الله يخليكم ايتها الصحفيات وايها الصحفيون في هبةبرس ان تسألوا رونالدو ان كان محتاج لمهندس دولة للعمل في هذا القصر وان يعطيني فقط بيت من أحد هؤلاء الفيلات، فلوس المسلمين أين تذهب؟ فلوس الحج وفلوس البترول فلوس المسلمين، ومع ذلك الدول المسلمة لا تأخد البترول بأثمن مناسبة والله حرام حرام حرام، شكون لباقي يشوف رونالدو وعندنا في المغرب أحسن منه ومتواضعين رلله الحمد