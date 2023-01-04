بالصور.. هذا هو القصر الذي سيقيم فيه رونالدو في السعودية
هبة بريس _ متابعة
ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن رونالدو من المقرر أن يقطن في قصر يبلغ سعره 14 مليون يورو، بمنطقة المحمدية بالرياض عاصمة السعودية.
وحسب ذات الصحيفة فإن القصر يضم 8 غرف نوم، ومسبح بحجم أولمبي وردهة استقبال مع وجود شلالات بالداخل، ومناطق خضراء واسعة، ثلاث فيلات إضافية مجاورة.
ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
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24 تعليقات
واخوانهم المسلمين في سوريا وغيرها يموتون من الجوع كل هذا الإسراف والتبذير من أجل لعبة اين هي الإنسانية ؟حسبنا الله ونعم الوكيل
ولتسألن يومئذ عن النعيم.حسبنا الله ونعم الوكيل.ولو بسط الرزق لعباده لبغو في الأرض
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كل هذا من اجل لاعب، وجيران السعودية من اليمنيين والمسلمين في بلدان اخرى يعانون الويلات لا حول ولا قوةالا بالله العلي العظيم ، حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ليه هذا البذخ والسفه على لاعب لن تجنوا من وراءه المليارات ولكن سوف تحاسبون امام الله على هذا التبذير كان اولى بالميلغ فقراء المسلمين وزرعت ضغينه وحقد بين اللاعبين بزرع هذا اللاعب وسط اللاعبين السعودين لما ىه من كل هذه الامتيازات
لا حول ولا قوة الا بالله
ناس كتموت بالجوع والبرد والحروب وناس عايشا البذخ وعاد كيزيدوهوم، علاش هاد الكم من السيارات، القصور ، الفلل و…. واش يعيشو غير هوما والناس يموتو؟؟
حسبي الله ونعم الوكيل
يريدون الريادة والسمعة فيسقطون في الذل والمهانة.
لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل في الفاسدين
وأطفال اليمن وسوريا يموتون جوعاً وبردا والعلماء في السجون حسبنا الله ونعم الوكيل وإلى الله المشتكى
نادي النصر السعودي هو مفتاح النصر اليماني على من ظلمه بإذن الله،،
بداية النهايه بحول الله وقوته،،
وسيعلم اللذين ظلمو اي منقلب ينقلبون،،
حقنا في هذا المال المهدور ونحن أمة أغلب شعبها يعيش الخصاصة والفقر… ولا نملك غير قول حسبنا الله ونعم الوكيل وعند الله تسترجع الحقوق
اليمن سوريا السودان الصومال لبنان فلسطين العراق اطفالهم اولا بهذه الاموال حسبي الله ونعم الوكيل
لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم
بالفعل رايح يحرر الأقصى
ويعتبر لاعب إنتهت صلاحيته في كل النوادي الأوربية لما هاذا التبذير على مجرد لعبة
أموال المسلمين أموال الحج والعمرة تضيع هباءا، والمسلمين يموتون بالجوع والبرد القارص والحروب، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
يارب أنت قادر على كل شيء
لاحول ولاقوة إلا بالله
اللهم لا تحسبنا بما فعل السفهاء منا
يارب أرينا عجائب قدرتك
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لماذا هاذي لم تصرف على المدارس الخيرية للمسلمين فقد لاعب وحيد مزانية الفريق
الله يصلح احوال المسلمين لقد ضاعت الامة في التفاهات وبقية المسلمين يتدورون جوعا وعراءا واموالهم تصرف في الخيال والوهم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم كل هذا من اجل لاعب كره قدم كان أولا بيهم فقراء المسلمين حسبي الله ونعم الوكيل
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
ولتسئلن يومئذ عن النعيم
التبدير بعينه والناس تعاني المجاعة و الفقر المدقع.حسبنا الله ونعم الوكيل!