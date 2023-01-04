French soldier from the 92 RI (Infantry Regiment) jumps from a tank (AMX 10 RC) early in the morning on April 8, 2013 some 105 kilometers North of Gao during the Gustav operation in Mali. Operation Gustav, one of France's largest actions since its intervention against insurgents in January, involve dozens of tanks, helicopters, drones and airplanes, said General Bernard Barrera, commander of the French land forces in Mali. AFP PHOTO / JOEL SAGET (Photo by JOEL SAGET / AFP)

فرنسا ستسلم أوكرانيا مركبات مدرعة

2023-01-04 / 20:32
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هبة بريس _ وكالات

قال مسؤول في قصر الإليزيه، الأربعاء، بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن ماكرون أبلغ زيلينسكي بأن فرنسا سترسل مركبات قتالية مدرعة خفيفة، من طراز إيه.إم.إكس-10 آر.سي لمساعدتها في حربها ضد روسيا.

وذكر المسؤول “إنها المرة الأولى التي تُسلم فيها مركبات مدرعة من تصنيع الغرب للجيش الأوكراني لدعمه”.

وفي حديثه للصحفيين، لم يتطرق المسؤول لأي تفاصيل بشأن حجم أو توقيت الشحنات المزمعة، لكنه قال إن المحادثات بين البلدين ستستمر بشأن احتمال تسليم أنواع أخرى من المركبات.

وفي بيان نُشر عبر تيليغرام، شكر زيلينسكي ماكرون على قراره وقال إن الزعيمين “اتفقا على مزيد من التعاون لتعزيز دفاعنا الجوي والقدرات الدفاعية الأخرى بقوة”. ولم يفصح عن مزيد من التفاصيل.

وزودت فرنسا العام الماضي أوكرانيا بالعديد من مدافع هاوتزر قيصر. وقال ماكرون في أكتوبر، إن باريس ستزود كييف بأسلحة دفاع جوي في ظل تكثيف روسيا ضرباتها الصاروخية على البنية التحتية الحيوية.

وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة القوات المسلحة الفرنسية، تعد إيه.إم.إكس-10 فرنسية الصنع مركبة استطلاع مسلحة ذات قدرة عالية على التحرك يمكنها حمل أربعة أشخاص.

وطلب زيلينسكي مرارا من الحلفاء الغربيين تزويده بمركبات قتالية ثقيلة مثل دبابات ليوبارد ألمانية الصنع.

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