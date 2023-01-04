“المحكمة الرياضية” تصدم برشلونة ..تأكيد في حق ليفاندوفسكي

2023-01-04 / 20:18
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هبة بريس _ رياضة

قررت المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا تأكيد عقوبة إيقاف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم فريق برشلونة الإسباني لثلاث مباريات.

وبذلك سيغيب هداف فريق برشلونة عن مواجهات أتليتيكو مدريد وخيتافي وجيرونا في مسابقة “الليغا”.

وكان ليفاندوفسكي قد شارك مع برشلونة أمام إسبانيول بالرغم من عقوبة إيقافه لثلاث مباريات بسبب تلقيه البطاقة الحمراء أمام أوساسونا.

واستفاد برشلونة وقتها من قرار لمحكمة تسوية المنازعات في مدريد والذي سمح لليفاندوفسكي بالمشاركة وسط جدل كبير أثاره إسبانيول.

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