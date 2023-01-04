المستديرة .. الهولندي “خاكبو” في ليفربول

هبة بريس _ رياضة

ذكرت تقارير صحفية أن المهاجم الهولندي الجديد كودي خاكبو قد يخوض أول مباراة له مع ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت ضد ولفرهامبتون، بعد إتمام صفقة انتقاله إلى أنفيلد أمس الثلاثاء.

وتعاقد ليفربول مع خاكبو من أيندهوفن الهولندي الأربعاء الماضي ل،كن الأوراق الرسمية للصفقة البالغة 40 مليون جنيه إسترليني (47 مليون دولار) استغرقت وقتا أطول حتى تكتمل.

وقال النادي الإنجليزي إن اللاعب البالغ 23 عاما بات قادرا الآن على خوض أول مباراة له عندما يستضيف رجال المدرب الألماني يورغن كلوب ولفرهامبتون في الدور الثالث من الكأس.

وجاء في بيان على موقع النادي: “بات كودي خاكبو رسميًا لاعبًا في ليفربول بعد انتهاء إجراءات انتقاله من أيندهوفن بنجاح الثلاثاء”.

وتألق خاكبو في كأس العالم الاخيرة في قطر بتسجيله ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات في دور المجموعات حيث وصلت هولندا إلى ربع النهائي قبل أن تخسر بركلات الترجيح أمام الأرجنتين التي مضت وحققت اللقب.

وأقنع مستواه الرائع في قطر ليفربول بالحصول على خدمات المهاجم وسط اهتمام قوي من غريمه اللدود مانشستر يونايتد

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0