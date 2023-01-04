المستديرة .. الهولندي “خاكبو” في ليفربول
ذكرت تقارير صحفية أن المهاجم الهولندي الجديد كودي خاكبو قد يخوض أول مباراة له مع ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت ضد ولفرهامبتون، بعد إتمام صفقة انتقاله إلى أنفيلد أمس الثلاثاء.
وتعاقد ليفربول مع خاكبو من أيندهوفن الهولندي الأربعاء الماضي ل،كن الأوراق الرسمية للصفقة البالغة 40 مليون جنيه إسترليني (47 مليون دولار) استغرقت وقتا أطول حتى تكتمل.
وقال النادي الإنجليزي إن اللاعب البالغ 23 عاما بات قادرا الآن على خوض أول مباراة له عندما يستضيف رجال المدرب الألماني يورغن كلوب ولفرهامبتون في الدور الثالث من الكأس.
وجاء في بيان على موقع النادي: “بات كودي خاكبو رسميًا لاعبًا في ليفربول بعد انتهاء إجراءات انتقاله من أيندهوفن بنجاح الثلاثاء”.
وتألق خاكبو في كأس العالم الاخيرة في قطر بتسجيله ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات في دور المجموعات حيث وصلت هولندا إلى ربع النهائي قبل أن تخسر بركلات الترجيح أمام الأرجنتين التي مضت وحققت اللقب.
وأقنع مستواه الرائع في قطر ليفربول بالحصول على خدمات المهاجم وسط اهتمام قوي من غريمه اللدود مانشستر يونايتد
9 تعليقات
انتقال سريع وغريب يبدو ان الدايك له بصمة في اقناع الاعب للتوجه لليفربول
كنت اتمنى بقائه لنهاية الموسم مع اندهوفين لتنافسية الدوري من جهة ولاكمال مشوار اليوربا ليغ بشكل طموح رفقة سيميونز ولوك وفيرمان وسنغاري
عموما اندهوفين عودنا كل عامين او ثلاثة باخراج لاعبين او اكثر من طينة الكبار
نتمنى ان يكون انتقالة في المكان الصحيح الاعب موهوب لا غبار على ذلك لكن المهمة ليس بسهلة بوجود دياز وجوتا في مركزة
لأسباب عاطفية وأخرى إعلامية تمنيته يكون في الريال، لكن ليفربول فريق محترم، إلا إن اللاعب في كلا الحالتين يحتاج أثبات نفسه ففي مدريد عليه منافسة فينيسيوس ورودريغو، وفي ليفربول جوتا ودياز … إن شاء الله يتوفق مع الريدز ❤️
كل التوفيق
ليفربول لديه وفرة هجومية سيواجه منافسة صعبة
انا كنت اتمني ينتقل لمنشستر يونايتد 💔 لكي يتطور تحت قيادة تن هاخ 💔
أتمنى كل التوفيق لجاكبو وان يجد مكانه سريعا في ليفربول