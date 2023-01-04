“امتحان المحاماة”..مطالب للنيابة العامة بالتحقيق في النتائج

2023-01-04 / 18:44
17
هبة بريس _ ع عياش

طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة بفتح تحقيق حول نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

ففي رسالة مفتوحة لرئيس النيابة العامة توقفت الجهة اعلاه عند عملية إعلان نتائج الاختبارين الكتابيين وماخلفته من ردود فعل، وما تلاها من تصريحات صادرة عن وزير العدل باعتباره المسؤول الأول عن جميع مراحل هذا الامتحان.

وأشارت العصبة في هذا الصدد إلى تصريح وهبي بخصوص الضغوط التي تمت ممارستها عليه من أجل تخفيض عدد الناجحين، وإصراره بالمقابل على رفعها من 800 إلى 2081 حسب تصريحه، وذلك خلافا لمقتضيات القرار الصادر في هذا الشأن، ودون الكشف عن الجهات التي مارستها في حقه.

وتشير ذات الجهة أن تقدمها بطلب إجراء تحقيق، يأتي بعد توصلها بعشرات طلبات المؤازرة من طرف عدد من “المرسبين”

وطالبت الرسالة رئيس النيابة العامة بإصدار تعليماته للجهات المعنية قصد التحقيق في الضغوط التي تعرض لها وزير العدل، وفي النتائج وكيفية تنظيم هذا الامتحان، خاصة بعد بروز شبهات بشأن تضارب المصالح من خلال ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان المشار إليهم في المادة الخامسة من قرار وزير العدل، أو الناجحين الذين تربطهم بهم صلات قرابة.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of شبكة تتهم ” كنوبس” ..مشاكل ومطالب بايجاد حلول

شبكة تتهم ” كنوبس” ..مشاكل ومطالب بايجاد حلول

2023-01-04 / 22:14
Photo of تيزنيت : إدانة طالب صاحب ” السواطير” بنصف سنة حبسا نافذا

تيزنيت : إدانة طالب صاحب ” السواطير” بنصف سنة…

2023-01-04 / 21:19
Photo of فرنسا ستسلم أوكرانيا مركبات مدرعة

فرنسا ستسلم أوكرانيا مركبات مدرعة

2023-01-04 / 20:32
Photo of الأطفال ضحايا الإعتداءات الجنسية بالمغرب ..دراسة وأرقام

الأطفال ضحايا الإعتداءات الجنسية بالمغرب ..دراسة وأرقام

2023-01-04 / 18:31
Photo of سلا.. إيقاف 4 أشخاص وحجز أزيد من 4 آلاف قرص طبي مخدر

سلا.. إيقاف 4 أشخاص وحجز أزيد من 4 آلاف…

2023-01-04 / 17:00
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 47 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 47 إصابة جديدة

2023-01-04 / 16:22
Photo of الفريق الاشتراكي: إصلاح ورش السلطة القضائية لا يمكن أن يتحقق إلا بضمان استقلاليته

الفريق الاشتراكي: إصلاح ورش السلطة القضائية لا يمكن أن…

2023-01-04 / 14:13
Photo of القنيطرة: فوضى عارمة بENSA المهندسين و مطالب بتحقيق مركزي

القنيطرة: فوضى عارمة بENSA المهندسين و مطالب بتحقيق مركزي

2023-01-04 / 12:19
Photo of النيابة العامة توصي بالتعجيل باعتماد السجل الوطني للسكان

النيابة العامة توصي بالتعجيل باعتماد السجل الوطني للسكان

2023-01-04 / 12:13
Photo of سنوات من الاحتجاج و لا شيء تغير.. مستخدمو “كوماناف” يعودون للشارع دفاعا عن حقوقهم

سنوات من الاحتجاج و لا شيء تغير.. مستخدمو “كوماناف”…

2023-01-04 / 11:11

‫17 تعليقات

  2. الطامة الكبرى في هذا الموضوع هو التصريح المستفز للسيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل حول الموضوع

  3. في المغرب أصبح كل من يعمل في اي إدراة كما كان نوعها
    يرثها لابناءه
    كأنما أصبحت شركة في ملكياته

  5. الامتحان نوعا ما كان في المتناول فقط تم خرق المواد التي كنا مطالبين بها و اضافة القانون المنظم للمحاماة هو مطالبين به الشفوي الخلاصة حنا غ نتاع التجنبد الاجباري

  9. نصيحة للطلبة شعبة القانون غير ديرو شي حاجة خرى أما هادشي لا يبشر بالخير صحيح أن الأرزاق بيد الله ولكن الفساد طغى فبلادنا

  10. أنا فنظري هادوك أبناء المحاميين نقدر نقولو نجحوا عن جدارة واستحقاق لأن آباء ديالهم ولاد الضومين وحتى هوما عندهم حب لهاد المهنة وتوفقوا بكل بساطة🤷‍♀️

  12. هادشي كاين من شحال هادي فجميع الميادين غير دبا مع الناس كايصورو والنتائج كايكونو pdf اي واحد ممكن اشوفهم داكشي علاش كايتفرشو

  13. لاحول ولاقوة إلا بالله.حسبناالله ونعم الوكيل.منذ مدة والخرجات الإعلامية لهذا المسؤول لاتبشر بالخير……الله إستر وصاف.

  15. وليداتنا متيأسوش تسقطوا اتعاودوا تنجحوا ماشي مشكيل اللي سقط يمشي يقرا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق