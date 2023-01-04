“امتحان المحاماة”..مطالب للنيابة العامة بالتحقيق في النتائج
طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة بفتح تحقيق حول نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
ففي رسالة مفتوحة لرئيس النيابة العامة توقفت الجهة اعلاه عند عملية إعلان نتائج الاختبارين الكتابيين وماخلفته من ردود فعل، وما تلاها من تصريحات صادرة عن وزير العدل باعتباره المسؤول الأول عن جميع مراحل هذا الامتحان.
وأشارت العصبة في هذا الصدد إلى تصريح وهبي بخصوص الضغوط التي تمت ممارستها عليه من أجل تخفيض عدد الناجحين، وإصراره بالمقابل على رفعها من 800 إلى 2081 حسب تصريحه، وذلك خلافا لمقتضيات القرار الصادر في هذا الشأن، ودون الكشف عن الجهات التي مارستها في حقه.
وتشير ذات الجهة أن تقدمها بطلب إجراء تحقيق، يأتي بعد توصلها بعشرات طلبات المؤازرة من طرف عدد من “المرسبين”
وطالبت الرسالة رئيس النيابة العامة بإصدار تعليماته للجهات المعنية قصد التحقيق في الضغوط التي تعرض لها وزير العدل، وفي النتائج وكيفية تنظيم هذا الامتحان، خاصة بعد بروز شبهات بشأن تضارب المصالح من خلال ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان المشار إليهم في المادة الخامسة من قرار وزير العدل، أو الناجحين الذين تربطهم بهم صلات قرابة.
17 تعليقات
مهنة المحاماة أصبحت بالوراثة
الطامة الكبرى في هذا الموضوع هو التصريح المستفز للسيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل حول الموضوع
في المغرب أصبح كل من يعمل في اي إدراة كما كان نوعها
يرثها لابناءه
كأنما أصبحت شركة في ملكياته
ربي يسهل ماحسن إنشاء الله
الامتحان نوعا ما كان في المتناول فقط تم خرق المواد التي كنا مطالبين بها و اضافة القانون المنظم للمحاماة هو مطالبين به الشفوي الخلاصة حنا غ نتاع التجنبد الاجباري
غير نمط الامتحان وحوله إلى نظام كندي من أجل ابنه الذي درسه في كندا.
قتل أحلام الضعفاء و البسطاء، تلك مهنة الجلاد..
المحامي يولد محاميا والقاضي تصنعه الايام
نصيحة للطلبة شعبة القانون غير ديرو شي حاجة خرى أما هادشي لا يبشر بالخير صحيح أن الأرزاق بيد الله ولكن الفساد طغى فبلادنا
أنا فنظري هادوك أبناء المحاميين نقدر نقولو نجحوا عن جدارة واستحقاق لأن آباء ديالهم ولاد الضومين وحتى هوما عندهم حب لهاد المهنة وتوفقوا بكل بساطة🤷♀️
لو شاركت هيفاء وهبي في المبارة لنجحت هي كذلك. 👍
هادشي كاين من شحال هادي فجميع الميادين غير دبا مع الناس كايصورو والنتائج كايكونو pdf اي واحد ممكن اشوفهم داكشي علاش كايتفرشو
لاحول ولاقوة إلا بالله.حسبناالله ونعم الوكيل.منذ مدة والخرجات الإعلامية لهذا المسؤول لاتبشر بالخير……الله إستر وصاف.
دار الورثة هههه😂😂
وليداتنا متيأسوش تسقطوا اتعاودوا تنجحوا ماشي مشكيل اللي سقط يمشي يقرا
وما خفي أعضم فهمتو دبا علاش مكينينش فرص الشغل💔
ميبقا فيكم لحال الاصدقاء بقا تجنيد بقا شلا ميدار 🙂