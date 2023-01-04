European Union foreign policy chief Josep Borrell attends a joint news conference with Foreign Minister of Uzbekistan Vladimir Norov during a foreign ministerial meeting in the format "European Union - Central Asia" in Samarkand, Uzbekistan, Thursday, Nov. 17, 2022. (AP Photo)

” جوزيب بوريل” بالمغرب ليومين ..سيلتقي أخنوش و بوريطة

2023-01-04 / 18:17
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هبة بريس

يزور وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المغرب الخميس والجمعة كما أعلن مكتبه

وقال ذات المسؤول في تصريح صحفير “المغرب شريك مهم جدا، هو جار للجنوب ولدينا شراكة جديدة مع المغرب، نريد دفعها قدما وأن نتعاون في مجالات ذات اهتمام مشترك ”

سيلتقي جوزيب بوريل الخميس في الرباط رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير الخارجية ناصر بوريطة وكذلك جهات اقتصادية.

سيزور المسؤول الإسباني الجمعة الجامعة الأورومتوسطية في فاس حيث سيلقي خطابا كما أوضح القسم الدبلوماسي لدى الاتحاد الأوروبي.

وقال المصدر نفسه إن الزيارة ستشكل “فرصة لإجراء مناقشة معمقة حول تطبيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بما يشمل بحث أفق برنامج عمل جديد لمنطقة المتوسط” ولبحث تأثير الحرب في أوكرانيا.

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‫2 تعليقات

  2. شبه اوروبا بالحديقة او الجنة وباقي العالم بالادغال نظرية استعلاء لماذا يأتي الى هنا الا لغاية في نفسه وهي ظاهرة

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