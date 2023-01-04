إيمي سمير غانم وحسن الرداد يرزقان بمولودهما الأول

2023-01-04 / 17:35
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هبة بريس - القسم الفني

رزق الثنائي الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم بمولودهما الأول، بعد أشهر من فرض السرية حول حمل إيمي، وتهرب الجميع من تأكيد الأنباء الخاصة به.

و رزق الثنائي بمولود ذكر، يوم الاثنين الثاني من يناير، حيث تمت عملية الولادة في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد في القاهرة.

وفي هذا الصدد، كتب حسن الرداد عبر حسابه على فيسبوك: “(لِلَّهِ مُلْك السَّمَوَات وَالْأَرْض يَخْلُق مَا يَشَاء يَهَب لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَب لِمَنْ يَشَاء الذُّكُور)، الحمدلله ربنا رزقنا وفي نفس يوم ميلادي بالطفل فادي حسن الرداد، اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لهم فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى”، وأسأله سبحانه أن يبارك في جميع أولادكم وبناتكم إن شاء الله”.

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