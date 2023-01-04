فرنسا.. الشرطة تداهم مقر نادي أنجيه

هبة بريس - وكالات

قال نادي أنجيه الفرنسي لكرة القدم إن الشرطة داهمت مقره، الثلاثاء، في إطار تحقيق واسع يشمل عدة أندية.

وأوضح النادي، الذي يتذيل ترتيب الدوري الفرنسي، في بيانه الصادر الأربعاء، أن التحقيق الأولي الذي أجراه مكتب المدعي العام في بوبيني بمنطقة باريس يهدف إلى التحقق من المعلومات المتعلقة بعشرات الأفراد من خارج النادي.

وقال النادي إن مديره القانوني السابق، الذي فصل عام 2022 لسوء السلوك الجسيم، وكذلك وكيل اللاعبين الذي عينه النادي أثناء فترة التعاقدات بين سبتمبر وديسمبر 2022، كانا هدفا للتحقيقات.

وأعلن النادي تعاونه مع الشرطة، وأنه لم يتم توجيه أي اتهامات أو إجراءات ضد أي عضو أو مسؤول بالنادي.

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