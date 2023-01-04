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السعودية تستضيف أكبر مسابقة في العالم لتلاوة القرآن ورفع الأذان

2023-01-04 / 15:55
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هبة بريس -.وكالات

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية عن استضافة المملكة لأكبر مسابقة في العالم لتلاوة القرآن، ورفع الأذان بجوائز تتجاوز 12 مليون ريال (أكثر من 3 مليون دولار أمريكي).

وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من المسابقة العالمية التي تعرض عبر برنامج “عطر الكلام”.

وسيتوجب على الراغبين في التسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني ورفع مقطع صوتي لتقييمه من قبل لجنة التحكيم، وسينتقل المرشحون للمرحلة الثانية التي سيسجلون فيها مقاطع صوتية جديدة ينتقلون بعدها للمرحلة الثالثة.

وسيتم اختيار أفضل المتسابقين لترشيحهم إلى المرحلة الرابعة المتمثلة في التصفيات النهائية، والتي ستعرض منافساتها خلال شهر رمضان، ويصل مجموع جوائزها لأكثر من 12 مليون ريال سعودي، ويتاح التسجيل فيها بدءا من اليوم الأربعاء.

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