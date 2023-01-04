الغلوسي: “وهبي أساء كثيرا لمنصبه كوزير للعدل”

هبة بريس - الرباط

اعتبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن عبد اللطيف وهبي أساء كثيرا لمنصبه كوزير للعدل، ولا يليق به أن يكون رجل دولة.

وقال الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”، أن “الأخطاء الجسيمة والمتكررة جعلته محل سخرية وتندر أمام العالم، لذلك عليه أن يفهم أن أيامه أصبحت معدودة في منصبه وعليه أن يقدم إستقالته”.

وأضاف الغلوسي قائلا “وهبي منذ مجيئه للوزارة خاض حروبا مع الجميع، يتحدث أكثر من رئيس الحكومة ويتكلم في كل شيء يريد أن يخرج قوانين تنظم كل شيء ،كل المهن والقطاعات بل وحتى التفاصيل اليومية للناس”، مسترسلا بالقول “وهبي يريد أن يختزل مشاكل المجتمع في القانون، وهو يعتقد أن حل كل المشاكل رهين بالقانون والمسطرة والزجر ،وهذه الفلسفة المؤطرة بتضخم في إنتاج القانون تعكس أن المجتمع يعاني من التخلف و لابد من تقويم سلوك أفراده بسلطة القانون وحده عن طريق الردع فقط دون أي اعتبار للعوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0