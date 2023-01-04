الغلوسي: “وهبي أساء كثيرا لمنصبه كوزير للعدل”

2023-01-04 / 14:41
1
هبة بريس - الرباط

اعتبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن عبد اللطيف وهبي أساء كثيرا لمنصبه كوزير للعدل، ولا يليق به أن يكون رجل دولة.

وقال الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”، أن “الأخطاء الجسيمة والمتكررة جعلته محل سخرية وتندر أمام العالم، لذلك عليه أن يفهم أن أيامه أصبحت معدودة في منصبه وعليه أن يقدم إستقالته”.

وأضاف الغلوسي قائلا “وهبي منذ مجيئه للوزارة خاض حروبا مع الجميع، يتحدث أكثر من رئيس الحكومة ويتكلم في كل شيء يريد أن يخرج قوانين تنظم كل شيء ،كل المهن والقطاعات بل وحتى التفاصيل اليومية للناس”، مسترسلا بالقول “وهبي يريد أن يختزل مشاكل المجتمع في القانون، وهو يعتقد أن حل كل المشاكل رهين بالقانون والمسطرة والزجر ،وهذه الفلسفة المؤطرة بتضخم في إنتاج القانون تعكس أن المجتمع يعاني من التخلف و لابد من تقويم سلوك أفراده بسلطة القانون وحده عن طريق الردع فقط دون أي اعتبار للعوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of يومي 5 و6 يناير.. جوزيب بوريل يزور المغرب

يومي 5 و6 يناير.. جوزيب بوريل يزور المغرب

2023-01-04 / 15:39
Photo of وهبي يفتح عليه النار من جديد بمنعه “العدول” من ممارسة عمله بالأسواق

وهبي يفتح عليه النار من جديد بمنعه “العدول” من…

2023-01-04 / 11:52
Photo of “هبة بريس” تجرد أهم إنجازات الديبلوماسية المغربية لسنة 2022

“هبة بريس” تجرد أهم إنجازات الديبلوماسية المغربية لسنة 2022

2023-01-03 / 22:38
Photo of ألباريس…إسبانيا تتخلى عن الحوار مع الجزائر

ألباريس…إسبانيا تتخلى عن الحوار مع الجزائر

2023-01-03 / 19:32
Photo of هل أهان وهبي “أبناء الشعب” بتصريحه عن “الجامعات المغربية”?

هل أهان وهبي “أبناء الشعب” بتصريحه عن “الجامعات المغربية”?

2023-01-03 / 16:11
Photo of لجنة برلمانية تدعو إلى تقوية أدوار الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وتوسيع صلاحياتها

لجنة برلمانية تدعو إلى تقوية أدوار الهيئة الوطنية لضبط…

2023-01-03 / 15:17
Photo of “النواب” يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون

“النواب” يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط…

2023-01-03 / 11:00
Photo of “بيتاس” يعلن عن برنامج الحكومة للتخفيف من آثار موجة البرد

“بيتاس” يعلن عن برنامج الحكومة للتخفيف من آثار موجة…

2023-01-02 / 20:21
Photo of السكوري: %70 من المستفيدين من برنامج أوراش لا يملكون شواهد أو دبلومات

السكوري: %70 من المستفيدين من برنامج أوراش لا يملكون…

2023-01-02 / 19:55
Photo of لوبوان : تصاعد الصراع بين الجزائر والمغرب أصبح مزعجا

لوبوان : تصاعد الصراع بين الجزائر والمغرب أصبح مزعجا

2023-01-02 / 19:14

تعليق واحد

  1. والله والله استحيي عندا اسمع ان اباه لاباس عليه وقرا ولدو ف كاندا … علما ان اتاسا وصلوا الي مستويات عالية من المال والجاه وااسلطة لا يتكلمون بهذه الكبرياء ويتحلون بالكثير من التواضع. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق