اللجنة المركزية للتأديب توقف رضى التكناوتي لثلاث مباريات نافذة

2023-01-04 / 15:18
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هبة بريس ـ رياضة

اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب وأصدرت عددا من القرارات تخص البطولة الاحترافية الأولى و المتعلقة بالجولة التاسعة.

و قررت لجنة التأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقيف أحمد رضا التكناوتي، لاعب الوداد الرياضي 3 مباريات نافذة مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهما.

و يأتي هذا القرار التأديبي في حق التكناوتي بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه الوداد بالجيش الملكي، وذلك بناء على المادتين 85 و76 من مدونة التأديب.

و كان الحكم رضوان جيد قد طرد التكناوتي في كلاسيكو الجيش و الوداد بعد أن قام بلكم لاعب من الفريق المنافس في وجهه.

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تعليق واحد

  1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لم نسمع عن عقوبة جمهور الجيش الملكي الذي رمى الحكم بقارورات المياه ولم يتمكن من الخروج من الملعب

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