الفريق الاشتراكي: إصلاح ورش السلطة القضائية لا يمكن أن يتحقق إلا بضمان استقلاليته

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أكدت النائبة البرلمانية “مليكة الزخنيني” باسم الفريق الاشتراكي في الجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة( مشروع تنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية و مشروع قانون تنظيمي رقم 14.22 بتغيير و تتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة) على أهمية المشروعين عبر إعطائهما حظهما من التريث والمناقشة، اعتبارا أن الفريق الاشتراكي، وفي أدبياته يؤكد دائما أن فصل السلطات، والتوفر على سلطة قضائية مستقلة شرط لازم لكل بناء ديمقراطي، مشيرة أن القضاء المستقل والنزيه هو الوحيد القادر على بناء مناخ الثقة، وبالتالي بناء السلم الاجتماعي وتحفيز الاستثمار، فالتوفر على سلطة قضائية مستقلة ليس فقط دعامة أساسية لترسيخ دولة القانون، بل لا بد للانتباه لدورها الاقتصادي الكبير اليوم وإسهامها في إشعاع البلد وبالتالي التنمية فيه تضيف مداخلة النائبة البرلمانية .

وأعطث النائبة البرلمانية ” مليكة الزخنيني” مثالا على التصريح الحكومي للأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، وزيرا أولا لحكومة التناوب الأول في المغرب، في تسعينيات القرن الماضي، الذي كان من أهم محاوره فتح ورش إصلاح العدل على اعتبار ان “إن كل ديمقراطية حريصة على احترام قواعد القانون، لا يمكنها أن تقبل أن يحوم الشك حول قدرة العدالة على الشفافية والإنصاف وسرعة القضاء، مما يقتضي معه أن يصبح المتقاضي فيها موقنا بأن الجميع سواسية أمام القانون”.

هو مسار واختيار بلد، عبر عليه عاهل البلاد في خطبه غير ما مرة، من ضمنها بخطاب 20 غشت 2008 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، والذي أكد فيه جلالة الملك محمد السادس على أهمية التوفر على قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصناً منيعاً لدولة الحق، وعماداً للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزاً للتنمية، ليستمر مسير تكريس استقلالية القضاء ويتوج بمحطة دستور 2011، الذي ارتقى بالقضاء إلى “سلطة”، مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وبضمان ملكي (107) وجعل النظام الدستوري للمملكة قائما على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها.

وهو ما يجعل استقلالية القضاء وببساطة تعني منع أي تدخل أو تأثير، ماديا كان أم معنويا، مباشرا كان أم غير مباشر سواء في عمل السلطة القضائية أوفي أداء القضاة، من شأنه أن يؤثر في وظيفتهما الأساسية والمتمثلة في تحقيق العدالة وحماية الحقوق. وهذا ما سارت عليه وأكدته مجموعة من المواثيق الدولية، التي يمكن عبرها خلالها جرد وتحديد أهم المبادئ التي تؤطر هذه الاستقلالية. مضيفة

أن جميع تعديلات المقترحة للفريق الاشتراكي تأتي في إطار الانتصار لاستقلالية السلطة القضائية، والغاية من هذه الاستقلالية أي ضمان العدالة، والمحاكمة العادلة، وحماية الحقوق،

وشددت النائبة البرلمانية ، أن الفريق الاشتراكي يؤكد ، أن استقلالية السلطة القضائية، لا يمكن أن تتحقق إلا بضمان استقلال القضاء واستقلال القاضي على حد سواء، فلاستقلالية السلطة القضائية، طابعين أساسيين، طابع موضوعي أساسه تقوية القضاء، أي تقوية القضاء كمنظومة، بصورة تجعله سلطة فعلية توازي باقي السلطات الأخرى، وطابع ذاتي أساسه تعزيز استقلالية القاضي بالشكل الذي يمنع التدخل فيه من أي كان، بما فيهم باقي القضاة والهيئات القضائية الأخرى ، أي تقوية القضاء كوظيفة، بصورة تضمن حصانته المادية والمعنوية.

وأضافت ” الزخنيني” أن الانخراط في دراسة مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بهذه الوظيفة في بعديها المؤسساتي أي المشروع 13.22 ثم الذاتي أي المشروع 14.22، هو العمل في الإسهام بكل الوسائل والآليات الدستورية والقانونية والسياسية المتاحة في تجويد المنظومة التشريعية للبلاد، لأن الايمان الراسخ هو تجويد القانون بإعتباره مدخلا أساسيا في كل عمليات التغيير.

وكشفت النائبة البرلمانية أن طابع الاستعجال الذي حكم تهيئة وتحضير هاذين المشروعين، والذي يجد أساسه في مجموعة من المبررات، أولها الخصاص الحاد في الموارد البشرية الذي يعرفه الجهاز القضائي ببلدنا، وهو المبرر الذي حكم العديد من المقتضيات والمواد التي تضمناها ( كتعديل مدة تكوين القضاة، الدرجة الاستثنائية الممتازة التمديد للقضاة…) وثانيها معيقات عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ( إحداث مهمة الأمين العام المساعد، توسيع صلاحيات الرئيس المنتدب ..) لا يمكن أن يكون سببا لعدم إنضاج النقاش بخصوصهما، لاسيما أن الأمر يتعلق بمشروعين يعتبران بمثابة الترجمة الفعلية لمعنى استقلالية السلطة القضائية التي يريدها الجميع، وعملنا اليوم على تجويد هاذين المشروعين، هو في الأصل مساهمة في تجويد منظومة العدالة، نظرا لكون القضاء واحدا من بين أهم مكوناتها وأعمدتها، زوجي أن يكون الاصلاح متوازي مع باقي أعمدة ومكونات منظومة العدالة، من قوانين ومهن مرتبطة بالقضاء، يجب تأهيلها لتواكب التحولات الوطنية والدولية، وتستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين.

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