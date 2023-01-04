عبد-اللطيف-ميراوي

القنيطرة: فوضى عارمة بENSA المهندسين و مطالب بتحقيق مركزي

2023-01-04 / 12:19
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

تعرف المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة إبن طفيل بالقنيطرة تراجعا كبيرا في مستوى التدبير المالي و البيداغوجي و العلمي، حيث يشتكي الأساتذة من نهج المدير الحالي بسبب تبديد ميزانية المدرسة في البناء و الهدم و الصباغة و إصلاحات غير ذات جدوى، كتبليط الأرصفة و الباركينغ و الطرقات و إغراق المؤسسة بالاينوكس المكلف، و استثمار مبالغ مهمة في كراسي مغطاة بنظام توليد الطاقة الشمسية لا يعمل مع المبالغة في عملية تزليج كل شيء بعد إزالة الصباغة التي كلفت أموالا طائلة.

وقالت مصادر الجريدة أن كل هذه الإنفاقات المهمة تزامنت مع عملية إصلاح سكن وظيفي ، الشيء الذي يطرح أسئلة حول هذه الصدفة.

كما يشتكي الأساتذة من عمليات توظيف سيدة ابنة مسؤول بنفس الجامعة، التي حصلت على منصب رغم أن منافسيها كانوا أفضل بكثير من ناحية الملف العلمي، إضافة إلى أن المناصب التي تم الإعلان عنها لا حاجة للمدرسة بها من ناحية التخصص.

و من بين المآخذات الكبرى على مدير المدرسة تضيف نفس المصادر، إلغاء حفل تخرج الطلبة، و الذي يعتبر من أهم الطقوس العلمية لمدرسة المهندسين و يوما حافلا في تاريخ كل خريج.

و تشتغل المدرسة بنفس المسالك التي كان يجب تجديدها منذ 2019، غير أن الإدارة تحرص على الاشتغال بمسالك متجاوزة، خصوصا بالنسبة لمدرسة تشتغل على التكنولوجيا و التقنيات الحديثة، و يشتكي الأساتذة من غياب أبسط وسائل البحث و التجارب و البرمجة، مع التبذير المبالغ فيه في التبليط و البناء و الترميم و الصباغة، تستحوذ على صفقاتها شركات على حساب المصلحة العليا للمدرسة و الطلبة و الأساتذة.

فهل ستتحرك مصالح الوزارة من أجل فتح تحقيق حول الحكامة في تدبير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة أسالت الكثير من مداد الإتهامات.

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