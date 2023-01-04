فاجعة ..زوج يذ.بح زوجته أمام أطفالها بمنطقة اجزناية

هبة بريس - مكتب طنجة

اهتزت منطقة اجزناية ضواحي مدينة طنجة ، صبيحة اليوم الاربعاء على وقع جريمة قتل مأساوية ، بطلها شخص أجهز على زوجته أمام أعين أطفالها الأربعة .

وبحسب المعطيات المتوفرة ، فقد أقدم شخص على ذبح زوجته من الوريد الى الوريد داخل منزل الاسرة الواقع بمجمع جنان البوغاز بالمدينة الجديدة (ابن بطوطة) منطقة اجزناية، حيث تجهل الى حد كتابة هاته الاسطر اسباب اقدام الزوج على انهاء حياة زوجته بطرقة ماساوية .

وانتقلت على الفور عناصر الدرك الملكي الى عين المكان حيث تم معاينة مسرح الجريمة في وقت تم فيه نقل جثة الزوجة نحو مستودع الاموات

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