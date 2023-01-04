مباريات اليوم.. ديربي الرباط في الواجهة و صراع المقدمة يحتدم

هبة بريس ـ رياضة

تتواصل فعاليات الجولة العاشرة من الدوري المغربي في قسمه الأول، اليوم بإجراء ثلاث مقابلات كما أعلنت عن ذلك العصبة الاحترافية لكرة القدم.

و سيكون اللقاء الأول بعنوان الندية و التشويق من خلال المواجهة التي ستجمع أولمبيك أسفي بخصمه المغرب التطواني و ذلك بداية من الساعة الرابعة عصرا.

المواجهة الثانية ستشد إليها الأنظار خاصة في ظل التنافس الكبير الذي طبع لقاء طرفيها في السنوات الماضية، حيث سيستقبل فريق المغرب الفاسي نظيره نهضة بركان بداية من السادسة و الربع.

ثالث اللقاءات سيكون في الرباط من خلال ديربي محلي سيجمع بين الفتح الرياضي و جاره اتحاد تواركة الذي خلق المفاجأة هذا العام، المباراة ستنطلق بداية من الساعة الثامنة و النصف ليلا.

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