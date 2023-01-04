واقعة غريبة.. إيقاف سيارة تحمل 23 راكبا على الحدود السويسرية الألمانية

2023-01-04 / 10:50
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هبة بريس- وكالات

نشرت الشرطة الألمانية بيانا حول رصد مركبة على الحدود السويسرية الألمانية كانت تحمل 23 فردا من عائلة واحدة.

وأوضحت الشرطة الألمانية أن مسؤولا في السلطات الجمركية قد تفاجئ للواقعة، حين أوقف صباح الاثنين السيارة التي تتسع لسبعة ركاب فقط، لكنها كانت تقل أفراد “عائلة كبيرة” على الحدود بين بلدة فايل أم راين الألمانية ومنطقة بازل، متوجهين من بولندا إلى العاصمة السويسرية برن.

وأضاف البيان أن الأسرة التي تضم تسعة بالغين و14 طفلا ، منعت لفترة وجيزة من دخول سويسرا وتم “إخطار” السلطات الألمانية بالواقعة.

وبعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية، سمح للأسرة بدخول سويسرا لكن “منع أفرادها من التواجد جميعهم داخل المركبة”، بحسب الشرطة.

وأشارت الشرطة إلى أن سائق السيارة، وهو مقيم في سويسرا، قد “يتلقى غرامة” بسبب نقله ركابا داخل سيارته “بصورة غير آمنة مطلقا “.

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