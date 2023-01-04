خالد ايت الطالب

وزير الصحة: آن الأوان للتخلص من شيك الضمان و”النوار”

2023-01-04 / 10:30
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

شدد وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، على أن المرحلة الراهنة تتطلب التخلص من الممارسات والعادات القديمة في تسديد فواتير العلاج من قبيل تقديم الشيك على سبيل الضمان، أو المعاملة بمايسمة ب“النوار”، مشددا على أن التوازنات المالية المتاحة للحفاظ على ديمومة التغطية الصحية تستوجب تحديد التكلفة الحقيقية لعلاج كل مواطن.

وطمأن خالد آيت الطالب المواطنين بتحسن الخدمات الطبية، بيد أن سياسة الحكومة في هذا الصدد  المواطن، ستمكن للمواطن الحق في ولوج المصالح الصحية وتلقي العلاجات دون أي إشكال.

وأضاف الوزير أن المواطن من  حانل بطاقة “راميد” و الذي يخضع حاليا لنظام التغطية الصحية الإجبارية، لن يخضع للتعريفة المرجعية السابقة حينما يتوجه إلى القطاع الخاص.

خالد آيت الطالب الذي كان يتحدث على هامش أسئلة مجلس المستشارين، أكد على أن تعميم التغطية الصحية لا علاقة له بالتعريفة المرجعية، ولابد من مراجعتها بعد أن يتم تحديد الكلفة الحقيقية التي يستفيد منها المواطنون من العلاج.

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