سنوات من الاحتجاج و لا شيء تغير.. مستخدمو “كوماناف” يعودون للشارع دفاعا عن حقوقهم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بحضور أمني مكثف، تجمهر العشرات من موظفي و مستخدمي و عمال الشركة المغربية للملاحة “كوماناف” بالدار البيضاء و بالضبط بشارع المقاومة.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فقد عاد عمال و أطر “كوماناف” من جديد للشارع للاحتجاج بطريقة سلمية للتعبير عن ملفهم المطلبي و التعبير عن تذمرهم من الحيف و التجاهل الذي طال ملفهم.

و في تصريحاتهم، أكد المتضررون أن أجورهم مجمدة منذ سنة 2011 بسبب قرارات إدارة الشركة، و يصل عدد المستخدمين و الأطر الذين تم توقيفهم عن العمل دون احترام دفتر التحملات لقرابة 1700 شخص.

و أوضح المعنيون بالأمر، وفق إفاداتهم كما ستشاهدون بالفيديو أسفله، أنهم لجؤوا لكل السبل القانونية و المشروعة و لم يتم التفاعل مع ملفهم المطلبي، و هو ما دفعهم للاستنجاد بالملك لإنصافهم.

تفاصيل أوفى في المقطع التالي:

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