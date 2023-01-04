حاجي :”تصريح وهبي حول دراسة إبنه بكندا تبجح غير أخلاقي”

هبة بريس - الرباط

اعتبر المحامي والناشط الحقوقي لحبيب حاجي أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي لم يوفق في الجواب على السؤال الذي طرح عليه. واصفا ما صرح به وهبي ب”التبرهيش”.

وقال حاجي في تصريح ل”هبة بريس” الإلكترونية، أن العديد من أبناء المغاربة وأغلب أبناء الفقراء ذهبوا إلى أمريكا وإلى فرنسا وإلى ألمانيا واليابان والصين ودرسوا العلوم الدقيقة ووصلوا إلى النازا، يعني وصلوا إلى الدول التي ليست متاحة للجميع، في حين أن كندا فهي متاحة و تفتح أبوابها للجميع وتشغل الطلبة ولا يحتاجون إلى أموال “باش باه يديه لكندا” على حد تعبيره.

ووصف حاجي ما أقدم عليه وهبي ب”تبجح غير أخلاقي وغير انساني وغير لائق”، مستطردا بأن الذين يتوجهون الى كندا فهم يدرسون تخصصات في العلوم الدقيقة غير المتوفرة في المغرب، أما القانون فيمكن دراسته في الجامعات المغربية.

واسترسل الناشط الحقوقي أن هذا الجواب ينم عن شخص لا يستحق أن يكون وزيرا للعدل، وقبل كل هذا وذاك فهو محامي والمحامي معروف بأنه يضبط كلامه ويزن ما يقول، ويجب أن يعرف الانسان ماذا يخرج من فمه . مشيرا إلى أن هذا النوع من السخرية من الفقراء غير موفق وكان ممكن أن ينسب نجاح المحامين إلى الحاسوب ويتوقف عن الكلام بدون زيادة.

وأبرز ذات المتحدث أن بالنسبة لعبد اللطيف وهبي فوزارة العدل أكبر منه، وقد تفاجأ حين تم استدعاؤه وتعيينه وزيرا للعدل خاصة أنه لم يكتن يتوقع هذا المنصب، وكل ما كان يستحضره هو تجربة الاتحاد الاشتراكي حين تم تعيين وزيرا من الحزب وليس الأمين العام للحزب، ولذلك تجده الآن يتصرف ويتحدث بكلام بعيد عن منصب وزير فبالأحرى وزيرا للعدل

ويشار أن وزير العدل “عبد اللطيف وهبي” تراجع عن تصريحه بخصوص التعليم العمومي بالمغرب مشيرا أنه إبن التعليم العمومي، مقدماً إعتذاره عما يمكن أن يفهم بأنها إساءة للجامعة المغربية، بخصوص حديثه عن تدريس إبنه في كندا.

يأتي هذا الإعتذار بعدما رد الوزير على سؤال حول نجاح ابنه في امتحان المحاماة حيث، قال وهبي “ولدي عندو جوج إجازات في مونتريال وباه لاباس عليه وخلص عليه وقراه في الخارج”.

وأثار هذا التصريح جدلا واسعا وموجة من ردود الفعل الغاضبة بين مرتادي المنصات الاجتماعية حيث اعتبر كثيرون بأنه “مستفز ومسيء للجامعة المغربية ”

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