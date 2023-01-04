طقس الأربعاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا مع تكون صقيع محلي أو ما يسمى بالجريحة فوق مرتفعات الأطلس والريف وجنوب المنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي للبلاد.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة مرفوقة بقطرات مطرية جد خفيفة على الواجهة المتوسطية، فضلا عن كتل ضبابية أخرى على سهول المحيط الأطلسي الشمالية والواجهة المتوسطية قد تعطي قطرات مطرية جد خفيفة.

ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، إضافة إلى تناثر غبار محلي بداخل الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 04 و 04 درجات بالأطلس، وما بين 00 و 06 درجات بالريف والسفوح الشرقية والهضاب العليا الشرقية، وما بين 04 و 09 درجات شمال المنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 11و 18 درجة بالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 07 و 14 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الانخفاض الطفيف بالمنطقة الشرقية وستتغير بعض الشيء بباقي الجهات.

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