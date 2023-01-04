طقس الأربعاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2023-01-04 / 09:11
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا مع تكون صقيع محلي أو ما يسمى بالجريحة فوق مرتفعات الأطلس والريف وجنوب المنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي للبلاد.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة مرفوقة بقطرات مطرية جد خفيفة على الواجهة المتوسطية، فضلا عن كتل ضبابية أخرى على سهول المحيط الأطلسي الشمالية والواجهة المتوسطية قد تعطي قطرات مطرية جد خفيفة.

ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، إضافة إلى تناثر غبار محلي بداخل الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 04 و 04 درجات بالأطلس، وما بين 00 و 06 درجات بالريف والسفوح الشرقية والهضاب العليا الشرقية، وما بين 04 و 09 درجات شمال المنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 11و 18 درجة بالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 07 و 14 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الانخفاض الطفيف بالمنطقة الشرقية وستتغير بعض الشيء بباقي الجهات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تقرير: النيابة العامة تلقت 199 شكاية تتعلق بالعنف خلال 2022

تقرير: النيابة العامة تلقت 199 شكاية تتعلق بالعنف خلال…

2023-01-04 / 09:43
Photo of حاجي :”تصريح وهبي حول دراسة إبنه بكندا تبجح غير أخلاقي”

حاجي :”تصريح وهبي حول دراسة إبنه بكندا تبجح غير…

2023-01-04 / 09:29
Photo of الانفلونزا الموسمية…أعراض الحمى والسعال ومراكز صحية تعاني الخصاص

الانفلونزا الموسمية…أعراض الحمى والسعال ومراكز صحية تعاني الخصاص

2023-01-04 / 09:21
Photo of محام عن ” امتحان المحاماة “..الإطارات المهنية مطالبة بالمشاركة في المعركة

محام عن ” امتحان المحاماة “..الإطارات المهنية مطالبة بالمشاركة…

2023-01-03 / 23:59
Photo of وهبي عن نتائج إمتحانات المحاماة… “أنا من يقرر وليس الفايسبوك ” !!!

وهبي عن نتائج إمتحانات المحاماة… “أنا من يقرر وليس…

2023-01-03 / 23:34
Photo of ” مباراة المحاماة “.. نجاح نجل رجل أعمال بطنجة دون أن يجتاز الامتحان

” مباراة المحاماة “.. نجاح نجل رجل أعمال بطنجة…

2023-01-03 / 23:23
Photo of “وهبي ” يتراجع ويعلن اعتذاره للجامعة المغربية

“وهبي ” يتراجع ويعلن اعتذاره للجامعة المغربية

2023-01-03 / 23:18
Photo of التأمين الإجباري ..المصادقة على مشروع قانون يخص “أشخاص لا يزاولون أي نشاط”

التأمين الإجباري ..المصادقة على مشروع قانون يخص “أشخاص لا…

2023-01-03 / 21:37
Photo of وزير الصحة : أقسام المستعجلات تقدم 80 في المائة من الخدمات غير المستعجلة

وزير الصحة : أقسام المستعجلات تقدم 80 في المائة…

2023-01-03 / 21:03
Photo of تقرير يرصد ارتفاع عدد القضايا المرتكبة ضد الأمن والنظام العام

تقرير يرصد ارتفاع عدد القضايا المرتكبة ضد الأمن والنظام…

2023-01-03 / 18:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق