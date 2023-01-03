المجلس الوطني لمنظمات المحامين بالجزائر يقاطعون العمل القضائي!
الصورة من الارشيف

محام عن ” امتحان المحاماة “..الإطارات المهنية مطالبة بالمشاركة في المعركة

2023-01-03 / 23:59
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هبة بريس _ الرباط

قال المحامي عزدالدين فدني محام بهيئة خريبكة في تدوينة فيسبوكية “الوقفة الاحتجاجية التي نظمها اليوم المتبارون والمتباريات من أبناء الشعب، لولوج مهنة المحاماة أو ضحايا فساد المباريات، تندر بواقع جديد سيضاعف من الازمة التي يعيشها اغلب المحامون والمحاميات”

واضاف فدني ” فجل الناجحين _وبشهادة المحتجين وغيرهم من المراقبين_ اعتمدوا على الغش والعلاقات العائلية ويقال الرشوة وطبعا من المتوقع ان تكون النتيجة وبالا على المهنة وعلى العدالة برمتها لسبب بسيط ومعروف من واقع معلوم، أن جل الوافدين من الطينة التي ذكرنا، لن تعتمد في ممارساتها المهنية، وتحديدا في تعاملها مع القضايا التي سيتولون الدفاع فيها سوى نفس الاسلوب من الغش والرشوة واستثمار العلاقات خاصة مع الفاسدين في العدالة.”

واشار الأخير بالقول ” كارثة إن لم تبادر الهيئات في شخص مجالسها ونقبائها وخاصة ممن لهم غيرة على المهنة والحقوق وعلى العدالة وسمعة الوطن عموما. ان لم تبادر إلى التفكير في خطوات قبلية لتقييم مستوى الناجحين قبل قبول انخراطهم، فتأكدوا أن القطاع المهني برمته ماض إلى تدميره كليا كما دمرت أحزاب سياسية كانت الجهات الَمستفيذة من منظومة الفساد فيما مضى تضرب لها ألف حساب إلى أن اوصلتها إلى الوضع الراهن المأسوف عليه .”

وختم تدوينته مؤكدا ” طبعا القاعدة في شخص الإطارات المهنية مطالبة بدورها بالمشاركة في هذه المعركة”

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