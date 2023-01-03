وهبي عن نتائج إمتحانات المحاماة… “أنا من يقرر وليس الفايسبوك ” !!!

2023-01-03 / 23:34
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هبة بريس _ الرباط

رفض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن يكون لمواقع التواصل الإجتماعي اي تأثير على نتائج إمتحانات الولوج لمهنة المحاماة .

وقال وهبي في حوار له بالقناة الأولى انه لا يمكن جعل مواقع التواصل الاجتماعي مقرراً مكان وزير العدل وذلك رداً على ما يتم تداوله حول مطالب إعادة الإمتحانات .

وأثارت نتائج امتحانات ولوج مهنة المحاماة التي تم الكشف عنها ، جدلا واسعا ومطالب بفتح تحقيق بشأنها

ونظم عدد من الراسبين في الامتحان المذكور، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام البرلمان دعوا خلالها إلى فتح تحقيق في النتائج التي وصفوها بـ”المشبوهة” وعبروا عن استنكارهم لتعرضهم لما وصفوه بـ”الإقصاء الطبقي والاجتماعي”.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خلال اليومين الأخيرين، بعض لوائح الناجحين في الامتحان الكتابي لمزاولة مهنة المحاماة حيث أظهرت أن عددا من الناجحين يحملون ألقابا عائلية متشابهة، وهو ما فجر اتهامات بـ”المحسوبية” وبـ”عدم مصداقية” نتائج الامتحان الذي سجل نجاح 2081 شخصا من مجموع أزيد من 70 ألف.

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تعليق واحد

  1. الوطن للأغنياء و الوطنية للفقراء، صدق من قالها، ماذا و كيف سأشرح لإبني إذا سألني عن هذا المتحور، لك الله يا إبني و يا وطني

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